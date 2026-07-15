Nechcete liblické stožáry? České Radiokomunikace je veřejně nabídly k prodeji

České Radiokomunikace vypsaly nezávaznou veřejnou výzvu k odkoupení dvou ocelových příhradových stožárů v bývalém vysílacím areálu Liblice u Českého Brodu. Každý z nich měří 355 metrů, konstrukce je nejvyšší stavbou v České republice. Firma tak otevřela cestu k tomu, aby stožáry získal nový vlastník, pokud se nějaký zájemce najde.
Předmětem zvažovaného prodeje jsou samotné stožáry, jejich kotevní systém a kotevní bloky, kotvicí lana a dvě výtahová zařízení Alimak instalovaná uvnitř konstrukcí. Do prodeje spadá také zděný anténní domek z roku 1955. Technologie původního středovlnného vysílání ani vysílací antény předmětem převodu nejsou.
Výzva otevřeně popisuje náklady a rizika, která nový majitel převezme. Nejnaléhavější je výměna lan, jimiž jsou stožáry ukotveny k zemi. Jejich životnost stanovily odborné podklady do 31. prosince 2026 a do té doby je nutné provést takzvané překotvení, tedy jejich komplexní výměnu. Odhadované náklady na tuto operaci činí zhruba 120 milionů korun.
Obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce má vyjít přibližně na 25 milionů korun a oprava či modernizace výtahů Alimak na dalších zhruba 25 milionů korun.
Radiokomunikace zdůrazňují, že jde jen o orientační odhady a skutečné částky mohou být výrazně vyšší.
Kromě financí čeká kupce řada dalších závazků. Stožáry jsou významnou leteckou překážkou, nový vlastník proto musí udržovat a pravidelně kontrolovat výstražné osvětlení. Část stožárů i kotevních bloků navíc stojí na pozemcích, které Radiokomunikacím nepatří, a přes cizí pozemky vedou i přístupové komunikace. Zachování provozu tak závisí na tom, zda si kupující zajistí právo tyto pozemky užívat.
Areál není napojen na vodovod, kanalizaci ani plyn a elektřinu bude moci nový majitel odebírat z hlavní budovy bývalého vysílače nejdéle dvanáct měsíců. Poté si musí na vlastní náklady zřídit samostatné odběrné místo.
Radiokomunikace prodávají majetek ve stavu, v jakém se nachází, tedy bez záruk za technický stav konstrukcí, jejich životnost nebo možnost budoucího využití. Kupní cenu chtějí stanovit dohodou a vyhrazují si právo vybrat jen nabídku, kterou vyhodnotí jako nejvýhodnější, případně nepřijmout žádnou. Zájemce budou prověřovat kvůli souladu s tuzemskými, unijními i mezinárodními sankcemi a mohou požadovat informace o původu peněz i odborných znalostech kupujícího. Uzavření smlouvy musí schválit představenstvo společnosti.
Stožáry byly dokončeny v roce 1976 pro středovlnné vysílání druhého programu tehdejšího Československého rozhlasu. Český rozhlas ukončil AM vysílání na konci roku 2021, z Liblic pak do konce března 2025 vysílalo na střední vlně soukromé Country Radio. Poté stožáry osiřely.
Radiokomunikace opakovaně uvedly, že demolici, na kterou už mají povolení, považují za krajní řešení a přednostně hledají pro stavby další využití. Nynější výzva k prodeji je dalším krokem tímto směrem.
„Naším cílem není na stožárech komerčně vydělat, ale zajistit jejich zachování a předání do péče subjektu, který pro ně nalezne odpovídající využití a zajistí jejích bezpečný provoz. Pokud se však takový partner nenajde, zůstane demolice jediným možným řešením – bez nezbytných a finančně nesmírně náročných oprav by stožáry představovaly reálné bezpečnostní riziko pro své okolí,“ konstatovaly České Radiokomunikace.