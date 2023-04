Nejlepší na světě: česká hra Beat Saber jen na VR brýlích Oculus utržila přes 5,5 miliardy

Autor: Beat Games

Česká hra pro virtuální realitu Beat Saber jen v prodejích pro brýle Oculus utržila asi 5,5 miliardy korun. Wall Street Journal se odvolává na dokumenty, které má k dispozici. Podle nich tržby Beat Saberu a jeho rozšíření v podobě písniček na Oculus do loňského října činily 255 milionů dolarů. K dnešnímu dni čísla budou ještě větší.





Oculus je rodina VR brýlí, které produkuje společnost Meta, majitel Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Meta vlastní také samotný Beat Saber, a to díky akvizici pražské firmy Beat Games. Hra, kde se do rytmu hudby švihá laserovými meči do létajících kostek, je dostupná také na další VR platformy. Čísla z nich nejsou k dispozici.





Beat Saber má měsíčně téměř 1,5 milionu aktivních uživatelů (MAU). Hru lze pravděpodobně považovat za vůbec nejúspěšnější dílo svého druhu pro VR na světě.

České “eseróčko” Beat Games v roce 2021 utržilo 2,3 miliardy korun, meziročně o zhruba miliardu více.

Meta před pár týdny oznámila, že už čtyřicet her pro Oculus Quest dosáhlo na tržby přes deset milionů dolarů. Quest je oblíbený low-end model brýlí, protože ke svému chodu nepotřebuje připojené PC ani externí senzory.

Beat Saber se také nedávno stal součástí soudního sporu v USA. Federální obchodní komise byla toho názoru, že se Meta snaží dosáhnout dominantního postavení ve VR fitnessu, což ale soud odmítl.