Nejrychleji rostoucím startupům regionu střední Evropy a německy mluvících zemí vévodí český projekt

České startupy zaujaly v žebříčku Sifted nejrychleji rostoucích technologických projektů v regionu střední a východní Evropy a německy mluvících trhů (CEE & DACH). Z Česka je také v tomto smyslu vůbec nejvýkonnější startup – stal se jím pražský finančně-technologický Flowpay, který rostl v posledních dvou letech v průměru o více než 800 procent ročně. Pro představu, při takovém tempu firma zhruba zdevítinásobí tržby každý rok. Žebříček dal dohromady známý startupový a analytický portál Sifted a je v něm dalších sedm českých společností mezi stovkou konkurentů z regionu.
Za Flowpay skončily düsseldorfské Cello (548,76 %) a lotyšský Swotzy (519,72 %). České firmy v žebříčku rostly v průměru o 207 % ročně, přičemž průměr je necelých 160 %. Země má více zástupců než většina menších zemí regionu, například Slovensko má tři umístěné startupy. Startupým hubem je ale podle dat Berlín, kde je čtvrtina startupů ze seznamu. Tallinn a Mnichov má za sídlo v obou případech asi desetina.
Flowpay, které založil a vede William Jalloul, poskytuje malým a středním firmám financování. Aby si ověřil jeho rizikovost, vyvinul vlastní software, který ověřuje stav firem podle dat z jejich systémů, třeba z pokladních nebo e-commerce platforem. Pomáhá mu s tím umělá inteligence. Startup letos plánuje expanzi do větších trhů, mimo jiné do Německa a Velké Británie.
Mezi dalšími českými startupy je nejvýše Eyeball (33. místo), sporttech vyvíjející platformu pro fotbalové kluby a skauty, která kombinuje video, data a analytiku při vyhledávání mladých talentů. Podle žebříčku mu tržby za roky 2023 až 2025 vzrostly v průměru o 159,38 %. Na 35. příčce je Patron Go, aplikace fungující jako finanční autopilot, která analyzuje bankovní transakce uživatelů a hledá příležitosti, kde mohou ušetřit, vydělat nebo snížit finanční rizika. Její průměrný růst tržeb dosáhl podle Sifted 148,47 procenta.
Mezi další umístěné startupy patří projekty s různorodým zaměřením:
- Readmio oživuje čtené příběhy zvuky reagujícími na hlas předčítajícího (52. místo, růst tržeb 102,05 %),
- Malcom Finance ještě před splatností proplácí dopravcům faktury díky platformě, která faktury i bonitu odběratelů vyhodnocuje (58. místo, 88,73 %),
- Resistant AI pomocí umělé inteligence odhaluje podvody a finanční kriminalitu (62. místo, 81,22 %),
- wflow, platforma pro digitalizaci účetnictví a firemních výdajů (90. místo, 51,36 %),
- Whalebone vyvíjející síťové bezpečnostní produkty, které chrání uživatele před malwarem, phishingem či ransomwarem bez nutnosti instalovat software do jejich zařízení (100. místo, 43,19 %).
Sifted 100 není žebříčkem podle velikosti firem ani objemu získaných investic. Rozhodující je tempo růstu tržeb, které bývá obvykle vyšší při startu projektu. Letošní žebříček zahrnuje firmy z 25 zemí. Ze zmíněných sto společností celkem 31 uvedlo, že jsou ziskové.