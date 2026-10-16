Největší česká služba pro online daňové přiznání mění majitele. Umožní nahrát výpisy z investičních aplikací

Provozovatel největší české služby pro podávání daňového přiznání online mění majitele. Společnost NeoTax, která stojí za službou OnlinePřiznání.cz, od podnikatele Ivo Brabce koupila tuzemský podnik RSM. Z NeoTaxu do RSM přechází celý tým a produkt nadále povede provozní ředitelka Zuzana Šelepová.
RSM je poradenská společnost, která vytvořila konkurenci pro takzvanou velkou čtyřku, tedy Deloitte, EY, KPMG a PwC. Cílí hlavně na menší a střední firmy, rodinné podniky nebo startupy.
RSM touto akvizicí posiluje na trhu s daňovými službami pro jednotlivce. Online nástroje NeoTaxu podle oficiálních údajů každoročně používá více než 30 tisíc lidí.
NeoTax je na trhu od roku 2021. Prostor pro rozvoj online daňových služeb je podle nových partnerů na našem trhu značný.
“Podle údajů Finanční správy podaly fyzické osoby v roce 2026 téměř 2,4 milionu přiznání k dani z příjmů, přičemž elektronické podání je zastoupeno už v 72 procentech případů. Samotná příprava přiznání se však spíše komplikuje. Důvodem je, kromě stále složitějších daňových zákonů, také rozmach investování do akcií a jiných finančních instrumentů přes různé aplikace a a stejně tak vlastnictví a pronájem investičních bytů. Podíl těchto příjmů fyzických osob za posledních deset let výrazně vzrostl, a to vše je samozřejmě potřeba správně zdanit,” uvedla RSM.
“NeoTaxu se podařilo udělat ze složité daňové agendy službu, kterou používají desítky tisíc lidí, a do budoucna je tento potenciál na úrovni desetinásobků,” doplnila Monika Marečková, řídící partnerka RSM pro Česko a Slovensko.
RSM pomocí akvizice rozšíří své schopnosti v oboru s tím, že “chce další rozvoj OnlinePřiznání zaměřit zejména na snadnější zpracování podkladů z nejrůznějších zdrojů. Cílem je, aby uživatelé mohli do aplikace nahrávat například výpisy z investičních platforem nebo průběžně evidovat příjmy z dlouhodobého i krátkodobého pronájmu a služba s daty dokázala pracovat bez nutnosti duplicitních přepisů.”
RSM v posledním půl roce koupila už čtyři firmy. Kromě NeoTaxu jde o poradenský podnik Clarkson Hyde Czech Republic, tvůrce docházkového systému PowerKey, kterým je společnost Advent, a nedávno proběhla fúze s SP Audit se zaměření na auditorské služby.
RSM loni měla tržby 649 milionů korun, a to se 400 zaměstnanci. Do roku 2030 cílí na obrat ve výši jedné miliardy korun. NeoTax detailní hospodářské výsledky nezveřejňuje.