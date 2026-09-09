Největší datacentrum v ČR ulovilo zákazníka pro AI servery, získá kapacitu 15 MW

České Radiokomunikace (ČRA) získaly potenciálního velkého zákazníka pro své chystané datové centrum Gateway nedaleko Prahy. Německá společnost Polarise si závazně rezervovala kapacitu 15 MW. Společnosti podepsaly takzvaný letter of intent.
Polarise patří do mixu nových společností budujících infrastrukturu pro umělou inteligenci. Nasazuje hlavně grafické karty Nvidia. Nabízí pronájem výpočetního výkonu, bare metal a tak dále. Pro tyto účely po Evropě shání kapacity a volba kromě jiného padla i na ČRA. “Polarise tuto kapacitu poptává pro koncového zákazníka z prostředí evropských AI cloudových služeb,” uvedly Radiokomunikace.
“Evropa potřebuje suverénní AI kapacitu, a to rychle – ne z jednoho mega areálu, ale ze sítě. To je myšlenka, která stojí za naším projektem GigaGrid: mnoho menších, vzájemně propojených AI factories napříč Evropou, které sdílejí zátěž a posilují celek. Právě tudy může EU dosáhnout výpočetního výkonu a digitální suverenity, o které usiluje – za evropských podmínek. Ve spolupráci s CRA se Prague Gateway stává silným středoevropským uzlem této sítě – vysokohustotní, AI-ready lokalitou v srdci kontinentu,” uvedl Michel Boutouil, zakladatel a generální ředitel Polarise.
Gateway bude největší datacentrum v Česku. Počítá se s kapacitou 26 MW. ČRA se rovněž uchází o projekt evropské AI gigafactory, kapacita by díky tomu mohla vyrůst na 77 MW. Gateway je nyní ve výstavbě, zakázku vyhrála Skanska.
Radiokomunikace nedávno v rámci projektu AI gigafactory podepsaly spolupráci se španělskou společností Multiverse Computing. Ta investuje 1,2 miliardy korun, poskytne softwarovou vrstvu a zároveň má v případě úspěchu odebírat 30 MW výkonu.
ČRA zatím instalují AI servery v datacentru Lužice nedaleko Hodonína. Poptávka je velká a vše, co je k dispozici, je hned rozebráno.