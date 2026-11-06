Největší zahraniční investice v historii ČR nebude, Onsemi ruší plány na čipovou továrnu v Rožnově

Americká společnost Onsemi ruší plány na posílení výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Mělo jít o největší zahraniční investici v historii Česka, původní plány počítaly se zhruba 44 miliardami korun. Lupa už nějakou dobu upozorňovala, že projekt nejspíš nevyjde. Panovala kolem nervozita, nyní to firma potvrdila oficiálně.
Onsemi nedávno v Rožnově propustila další stovky lidí. Některé stroje byly odvezeny do Asie. Velkým konkurentem se stala Čína, která dokáže vyrábět wafery, z nichž se dělají čipy, výrazně levněji. Původně se počítalo s tím, že v Rožnově dojde k rozšíření komplexní produkce čipů na bázi karbidu křemíku (SiC). Stát na to měl poskytnout pobídku přes 10 miliard korun. Čínský tlak ale narušil plány, firma si chce více kupovat wafery z Asie a soustředit se na vyšší přidanou hodnotu.
“Změna odráží vyvíjející se trh s SiC a ekonomiku projektu od původního oznámení,” uvedla Onsemi. “Toto rozhodnutí je konkrétně spojeno s vyvíjející se dynamikou globálního trhu s SiC a neodráží investiční prostředí v České republice, které zůstává důležitou součástí Onsemi.”
Česká republika podle Onsemi zůstává důležitým místem pro výrobu a vývoj. Společnost například nedávno koupila část brněnské firmy Codasip za asi 320 milionů korun. Díky tomu posiluje kapacity návrhu čipů, konkrétně o procesory RISC-V s nízkou spotřebou, vhodné budou například do automobilů. Další investice by měly jít právě tímto směrem.
Onsemi se nyní snaží prosadit na trhu s napájecí elektronikou do datových center pro umělou inteligenci, kam se SiC výborně hodí, stejně jako třeba do elektroaut. Tento týden oznámila záměr koupit firmu Ferric, díky čemuž může nabídnout napájecí technologie od sítě až po čip. Už dříve získala zakázku pro Nvidii. Realizuje se také odkup firmy Synaptics, která dělá například senzory pro touchpady. Onsemi také nedávno prodala dvě továrny. Bojuje s finančními ukazateli. Investoři současným tahům věří, akcie rostou.