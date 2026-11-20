Brněnští celníci a kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasáhli proti skupině, která podle vyšetřovatelů neoprávněně provozovala internetový hazard přes kryptoměny. Získané peníze se zatím odhadují na zhruba 267 milionů korun. Jde o první český případ zaměřený na takzvané decentralizované online kasino běžící na blockchainu.
Vyšetřování trvalo déle než rok a odstartovaly ho poznatky celníků i podněty veřejnosti. Zaměřilo se na projekt Betfin a související weby, které měly nabízet hazard v Česku bez povolení ministerstva financí a zároveň ho propagovat na sociálních sítích, Telegramu, Discordu, ve videích i na konferencích.
“Jedná se o první případ svého druhu v České republice, v němž bylo podezření z neoprávněného provozování hazardní hry založeno na fungování decentralizovaného online kasina využívajícího blockchainovou infrastrukturu, smart kontrakty a vlastní kryptoměnový token,” informovala policie.
Projekt se navenek tvářil jako decentralizované řešení s vlastní kryptoměnou na decentralizovaných burzách. Rozplést jeho fungování podle vyšetřovatelů bylo náročné, znalci museli rozebrat smart kontrakty v síti Polygon. Kriminalisté prověřili přes 2,3 milionu sázek, které podalo zhruba 28 500 hráčů.
Při říjnovém zásahu, na němž se podílelo téměř 300 policistů, celníků a také zástupci Europolu, kriminalisté zadrželi 20 lidí a udělali přes 40 prohlídek. Obvinili 15 osob z účasti na organizované zločinecké skupině a neoprávněného provozování hazardu. Tři hlavní organizátoři skončili ve vazbě a hrozí jim až 13,5 roku vězení.
Vyšetřovatelé už zajistili majetek za přibližně sto milionů korun – od nemovitostí a aut přes šperky a hotovost až po kryptoměny. Případ dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství a vyšetřování dál pokračuje.