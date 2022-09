Netflix očekává, že tarif s reklamou bude mít 40 milionů diváků

Autor: Netflix

Streamovací služba Netflix poskytla zadavatelům inzerce dokument s odhadovaným zásahem levnějšího tarifu s reklamou. Předpokládá, že do třetího čtvrtletí 2023 bude mít levnější paušál na 40 milionů unikátních diváků. Do konce letošního roku by jich mělo být 4,4 milionu, z toho 1,1 milionu v USA. Na dokument upozornil deník Wall Street Journal (paywall).

Počet unikátních diváků má být vyšší než počet předplatitelů tarifu, neboť projekce počítá s tím, že se v typické domácnosti bude na pořady s reklamou dívat víc než jedna osoba.





Netflix chce levnější tarif nabídnout v prvních zemích dřív než konkurenční služba Disney+. Původně jeho spuštění avizoval na začátek roku 2023, nyní projekt uspíšil a chce ho odstartovat už 1. listopadu letošního roku. Disney+ začne nabízet levnější tarif od 8. prosince.

Levnější tarif Netflixu s reklamou nebude okamžitě dostupný všude. Zatím se objeví v ceníku v USA, Kanadě, Velké Británii, Francii, Španělsku, Austrálii, Jižní Koreji, Brazílii, Mexiku, Japonsku nebo Německu.

Při sledování pořadů by měl divák vidět čtyři minuty reklamních spotů za hodinu. V případě celovečerních filmů se reklamy přehrají před začátkem snímku. Jednotlivé spoty budou v délce 15 nebo 30 sekund.

Netflix dosud oficiálně nekomentoval parametry tarifu ani měsíční sazbu. Médiím na jejich dotazy sdělil, že je vše v rané fázi a nepřijal žádná definitivní rozhodnutí. Očekává se, že předplatné podpořené reklamou bude stát mezi sedmi a devíti dolary za měsíc.