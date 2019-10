 »  Netflix v češtině už je na spadnutí. V Apple TV se objevily české náhledy

Filip Rožánek

Pokud máte Apple TV a podíváte se na ní do App Store na aplikaci Netflix, čeká vás milé překvapení. U aplikace už jsou ilustrační screenshoty z českého rozhraní, kde jsou přeložené nejen ovládací prvky, ale také některé názvy seriálů. Například Stranger Things budou v české distribuci s podtitulkem Podivné věci.



Autor: Apple



Autor: Apple TV



Autor: Apple TV

Upozornil na to server Filmtoro. Samotná aplikace je ale stále v angličtině. Nicméně se dá předpokládat, že lokalizace je technicky připravená a přepnutí do češtiny nebude trvat dlouho. Screenshoty v App Store naznačují, že lokalizovaná bude i verze pro iPhone nebo iPad. Naopak v repozitáři aplikací pro OS Android zůstávají zatím anglické screenshoty.

Intenzivní přípravu Netflixu na spuštění české verze naznačují i další informace z trhu. Podle serveru Seznam Zprávy firma vytěžuje kapacity tuzemských dabingových studií, nakupuje práva k českým filmům a hledala zaměstnance do pobočky pro náš trh.

Server Hollywood Reporter už dříve upozornil na studii, podle níž se Netflix zaměří na východoevropské a blízkovýchodní trhy. Mohlo by to mimo jiné znamenat, že lokalizace v České republice dospěje ještě dál než k přeloženému rozhraní. Americká firma by mohla natočit seriál nebo film v české produkci a pro místní publikum. Nedávno se podobně svého vlastního seriálu dočkala Belgie (Into the Night).