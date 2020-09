Nezávislost České televize není ohrožena, říká šéf sociálních demokratů

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček okomentoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz situaci v Radě České televize. Do té bylo letos ve spolupráci ANO a ČSSD zvoleno několik nových radních, z nichž někteří mají blízko hnutí Trikolóra. Výběr členů Rady ČT vyvolal kritiku opozice i občanských iniciativ. Největší rozruch nastal kolem šachisty Pavla Matochy, ekonomky Hany Lipovské a moderátora Luboše Xavera Veselého.

„Sleduji pečlivě situaci kolem České televize a nevím, že by byla ohrožena její nezávislost. Nezaznamenal jsem, že by tato trojice radních dělala něco protizákonného nebo s úmyslem televizi ublížit. Prostě mají jiný pohled, jak má televize fungovat, a kladou nepříjemné otázky. Očekávám, že management ČT otázky vydrží a poskytne relevantní odpovědi. Pan generální ředitel a další jsou placeni z veřejných peněz a jsou povinni na otázky odpovídat,“ prohlásil ministr vnitra.

Podle svých slov nezaznamenal žádné snahy zvolit novým generálním ředitelem České televize někoho, kdo bude blízký hnutí ANO. „Nikdo ale nemá funkci na doživotí, současný generální ředitel ČT musí počítat s tím, že třeba přijde někdo jiný. Až přijde volba, udělá se slyšení kandidátů a já věřím, že ho média budou pozorně sledovat. A kdyby tam byl někdo, kdo by mohl ohrožovat nezávislost ČT, tak by se to neutajilo,“ doufá Hamáček.