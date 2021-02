Nova má velké plány s placeným obsahem, točí minisérie pro internet

Televizní skupina CME chce zvýšit příjmy z předplatného prémiových služeb. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to uvedl nový generální ředitel Didier Stoessel. Pro český a slovenský trh uvedl jako cíl milion předplatitelů do pěti let. „Televize se musí odpoutat od klasického B2B modelu, tedy kdy základem byznysu jsou obchodní partneři z byznysu, a mnohem více vsadit na B2C, tedy model, kdy jdeme přímo za naším zákazníkem neboli divákem,“ řekl Stoessel.

Klíčem k úspěchu má být předělaná internetová služba Voyo, která měla podle posledních veřejných čísel nižší desítky tisíc uživatelů. „Chceme Voyo omladit a nabídnout nejlepší nelineární lokální obsah v České republice,“ tvrdí Stoessel. „Dnes, když se podíváte na české Voyo, máte především knihovnu seriálů a filmů. Ale je to vnímáno jako služba ‚náhledu‘ na to, co uvidíte v televizi Nova. To tam samozřejmě zůstane. Ale přibude k tomu řada filmů, seriálů, reality show speciálně vyrobených pro Voyo,“ přiblížil.

Do konce roku by se na internetové platformě Novy měly objevit tři minisérie natočené exkluzivně pro web a pravděpodobně i reality show. „Za posledních dvanáct měsíců, nebo dokonce za kratší dobu, jsme počet předplatitelů Voyo zdvojnásobili,“ řekl bez konkrétních údajů generální ředitel CME. V tradičním televizním vysílání se pak má Nova stát místem inovací a jako první na trhu nabízet nové formáty pořadů, filmů i reality show.

Pokusný balonek už Nova vypustila na své narozeniny, když na internetové platformě Voyo zpřístupnila sedm dílů seriálu Kameňák, které dosud neodvysílala v televizi.