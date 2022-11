Nova, Prima a Óčko uzavřely přelomovou dohodu s úložišti Hellspy a Hellshare

Autor: TV Nova

Provozovatel souborových úložišť Hellspy a Hellshare bude důsledněji filtrovat nelegálně nahrané pořady televizních stanic Nova, Prima a Óčko. Je to první dohoda tohoto druhu.





Nova, Prima a Óčko uzavřely dohodu s firmou I&Q Group na počátku letošní podzimní sezony prostřednictvím Asociace komerčních televizí (AKTV). Dohoda upravuje podmínky aplikace automatických filtrů při vyhledávání obsahu i jeho nahrávání ve vztahu k vybraným autorsky chráněným dílům komerčních vysílatelů.





Jednání trvala několik měsíců. „Podstata dohody spočívá v aplikaci automatizovaných filtrů názvů, délek a typu souborů při jejich vyhledávání i uploadu uživateli. Tyto filtry budou průběžně upravovány a doplňovány tak, aby reflektovaly chování těch uploaderů, kteří nelegálně šíří audiovizuální díla,“ sdělila tajemnice AKTV Marie Fianová.

„Naší primární snahou je maximálně snížit množství našeho protiprávně sdíleného obsahu v online prostředí. Do výroby investujeme vysoké částky v řádech stamilionů ročně a takto masivní porušování autorských práv, jakého jsme v České republice svědky, významným způsobem snižuje návratnost našich investic. To se ve výsledku podepisuje zejména na tom, kolik peněz se vrátí do výroby dalšího originálního a atraktivního obsahu pro české diváky,“ řekl Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel TV Nova.

„Dohoda se společností I&Q Group je pro nás dobrý signál, že lze nalézt společnou řeč, která pomůže předcházet masivnímu znehodnocování našich investic, a která není nepřiměřeně časově ani finančně náročná pro provozovatele úložišť. Rovněž by měl být vyslán signál uploaderům, že sdílení chráněného obsahu není legální. Přístup společnosti I&Q Group v této věci velmi oceňujeme, těšíme se na další kooperaci a věříme, že příklad platforem Hellshare a Hellspy inspiruje i další provozovatele. Spolupráci jsme otevření,“ dodal Jan Vlček.

Zásadní součástí dohody je průběžná spolupráce vysílatelů s provozovatelem souborových úložišť. Filtry budou upravovány tak, aby nedocházelo k blokování legálně nahraného obsahu, ale zároveň aby jejich účinnost byla co nejvyšší.

„Filtry připravené ve spolupráci s AKTV jsme vyvinuli a nasadili na počátku podzimní televizní sezóny, a máme tak za sebou již několik týdnů jejich testování v praxi. Můžeme tedy konstatovat, že poskytují relativně snadnou a účinnou filtraci autorsky chráněného obsahu, což je pro služby našeho typu zejména důležité ve světle přicházející novely autorského zákona, která nám v této oblasti ukládá nové povinnosti,“ doplnil Jan Hřebabecký, jednatel společnosti I&Q Group.