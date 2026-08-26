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Nová softwarová firma z Nizozemska bude z ČR řídit expanzi v regionu. Najala šéfa z Revolutu či Woltu

Jan Sedlák
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David Pavliska Autor: David Pavliska
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Na český trh vstupuje nizozemská společnost Mochadocs. Nebude mít pouze lokální přítomnost. V Praze zakládá kanceláře, z nichž bude řídit expanzi na trzích takzvané Visegrádské čtyřky, tedy vedle Česka také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Expanzi Mochadocsu v regionu povede David Pavliska, stal se takzvaným Growth Partnerem pro zmíněný region. Vybudovat chce síť místních partnerů. Pavliska dříve působil ve firmách Revolut, Wolt, Viva.com a Raiffeisen Bank International.

Nizozemský podnik tímto spouští partnerský program zaměřený především na manažerské poradenské společnosti, firmy poskytující podnikové poradenství a konzultanty v oblasti LegalTech. Příští rok se rozšíří na systémové integrátory a specialisty na ERP.

Mochadocs je evropský poskytovatel služeb Contract Lifecycle Management (CLM) v cloudu. Běží výhradně na evropské infrastruktuře a splňuje lokální regulaci. CLM slouží k práci se smlouvami, řeší podpisy, schvalování a správu.

Společnost vznikla v roce 2013, sídlí ve městě Enschede. Nemá rizikový kapitál a expanduje na základě vlastních zdrojů. Funguje jako SaaS a příjmy má z předplatného softwaru.

“Přestože většina českých i regionálních firem už zavedla nástroje pro elektronické podepisování, správa smluv jako celek – od jejich přípravy a schvalování až po sledování závazků po podpisu – zůstává roztříštěná mezi e-maily, síťová úložiště a tabulky,” shrnula firma s tím, že tuto mezeru chce překlenout.

“Většina organizací v České republice i v celém regionu V4 už podepisování dokumentů úspěšně zdigitalizovala. Podpis je ale jen malá část životního cyklu smlouvy. Největší neefektivita a rizika vznikají při připomínkování smluv, při schvalování napříč právním oddělením, nákupem a financemi a při následném hlídání termínů prodloužení, cenových indexací a smluvních závazků. Mochadocs nabízí efektivní, bezpečné a evropské řešení pro řízení celého životního cyklu smluv,“ doplnil Pavliska.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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