Nova vrací do vysílání politickou debatu, poprvé 29. října

Autor: TV Nova

Televize Nova po letech obnovuje nedělní politickou diskusi. Pořad Za pět minut dvanáct ale nabídne také rozhovor s osobností, o které se v uplynulém týdnu mluvilo, nebo téma týdne, které nemusí být vždy politické, ale také ekonomické nebo společenské.





Moderátorem pořadu bude Martin Čermák, kterého diváci znají také z Televizních novin. Diskuse potrvá přibližně 70 minut, vzhledem k začátku v 11.55 hod. bude konkurovat Otázkám Václava Moravce na ČT i Partii Terezie Tománkové na Primě.





„Na rozhovory s politiky jsem zvyklý z vysílání z Televizních novin i TN Live. Tady půjde samozřejmě o něco jiného, bude to mnohem náročnější. Kromě rozhovorů se budeme komplexněji věnovat i tématu, které daný týden nějakým způsobem rezonovalo v české společnosti. Nemusí jít pouze o politiku, ale například i o ekonomická či sociální témata. V poslední části si do studia pozvu někoho, kdo nás zaujal, kdo uspěl, kdo je výjimečný. Může to být sportovec, umělec, návrhář, architekt, ale i třeba někdo, kdo s nasazením vlastního života zachránil někoho dalšího. Spektrum bude široké,“ vysvětluje Martin Čermák.

„Diskusi chceme pojmout jinak, inovativněji, dostat ji náplní i zpracováním blíže k lidem,“ řekl Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova. Kvůli novému pořadu skončí rozhovory s politiky, které v rámci Víkendové Snídaně dělala Bára Divišová. Formát Napřímo už bude jen součástí internetového vysílání TN Live.

První vydání nového pořadu mohou diváci sledovat v neděli 29. října v 11.55 hod.

Nedělní politickou diskusi vysílala TV Nova od začátku vysílání v roce 1994 až do roku 2006. Nejprve se jmenovala 7 čili sedm dní, poté Sedmička. Na moderátorské židli se vystřídali například Jan Vávra, Jana Bobošíková nebo Martin Veselovský.