Nový AI projekt Tomáše Čupra už nasbíral přes miliardu. Teď míří do Ameriky

Tomáš Čupr, zakladatel Rohlíku, získal pro svůj startup Duvo dalších 32 milionů dolarů, v přepočtu kolem 700 milionů Kč. Celkově na něj tak už nasbíral přes miliardu korun. Nové peníze přicházejí hlavně ze zahraničí – investiční kolo vedl londýnský fond Balderton Capital, ale přispěli i dosavadní investoři Index Ventures, Northzone a český Credo Ventures.
Duvo je platforma, která pomocí AI agentů automatizuje každodenní provoz ve velkých firmách. Umělá inteligence má zmapovat, jak práce ve firmě skutečně probíhá, najít místa, kde vznikají zbytečné náklady, a následně úkoly automatizovat napříč používanými systémy. Firma uvádí, že svým zákazníkům pomohla dosáhnout přes 100 milionů dolarů v ročním přínosu. Mezi zákazníky patří například Notino nebo Allegro.
Čupr technologii staví na problémech, na které narazil při budování Rohlíku. Ve velkých společnostech se řada procesů stále opírá o ruční kontrolu, práci s tabulkami a přepojování informací mezi různými systémy, to mají jeho agenti změnit. „Nyní rozšiřujeme Duvo na globální úroveň, počínaje USA, kde se zaměříme na maloobchodníky a společnosti zabývající se spotřebním zbožím. Tento problém však existuje v každém odvětví, kdekoli se práce zasekne mezi lidmi, procesy a systémy,“ popisuje Čupr.
Zároveň oznámil, že se obchodním ředitelem (CCO) stává Michael Green. Ten dříve působil v Databricks a ještě předtím jako senior viceprezident v Salesforce.
„Agenti jsou skvělí, ale ve velkých podnicích se procesy s vysokou přidanou hodnotou často odehrávají mimo systémy ERP – které se už desítky let nijak neinovují. V současné době však většina velkých ERP systémů prochází generační obnovou, což vyvolává tsunami projektů změn procesů, na které mohou startupy jako Duvo navázat,“ uvádí Tobias Winczer z Balderton Capital.
Čupr start startup oficiálně oznámil loni v prosinci a už jeho začátek kromě zmíněných fondů zainvestovalo několik známých andělů včetně Davida Singletona (dříve CTO Stripe), Ajaye Kavana (Amazon) a Kierana Flanagana (dříve CMO Zapier). Za projektem stojí spolu s Markem Parisem a Martinem Pechou z Rohlíku.