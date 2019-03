 »  Nový CorelDRAW vychází pro macOS, grafický balík má českou lokalizaci

Jan Sedlák

Grafický balík CorelDRAW se po třiceti letech na trhu dostává také na počítače s operačním systémem macOS. Nyní konkrétně vychází sada CorelDRAW Graphics Suite 2019 pro Mac, která je k dispozici také v české lokalizaci.

Součástí balíku jsou aplikace CorelDRAW (vektorová grafika, ilustrace, sazba), Corel PHOTO-PAINT (úprava fotografií), Corel Font Manager (indexování a organizace písem), AfterShot 3 HDR (zpracování RAW) a další nástroje známé z Windows. Verze pro macOS také přináší integraci systémových prvků či podporu Touch Baru na MacBooku Pro.

Celé balení je k dispozici za cenu 19 tisíc korun. Corel rovněž nabízí předplatné, které činí 552 korun měsíčně. Koupit lze pouze ve variantě na jeden rok, cena tedy činí 6 626 korun na 365 dní. Stáhnout si lze i zkušební verzi zdarma.

Corel rovněž vypustil aplikaci CorelDRAW.app, která je rovněž součástí balíku. Kompletně běží ve webovém prohlížeči.

Kanadský Corel se zřejmě do prostředí Applu chce vydat více. V prosinci loňského roku totiž koupil společnost Parallels, která je známá především virtualizačním prostředím Parallels Desktop for Mac. Do portfolia Corelu spadají také další známé aplikace jako WinZip, WinDVD, PaintShop Pro nebo CorelCAD.