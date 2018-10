 »  Nový deník Nový deník se nakonec nebude jmenovat Nový deník

David Slížek

Začíná to nabírat trochu rysy absurdní komedie, ale je to pravda. Nově připravovaný placený online (a od ledna i tištěný) Nový deník oznámil, že se ještě před svým startem přejmenuje. Nový název bude Deník N, což odpovídá Denníku N, slovenskému předobrazu a spoluvlastníkovi českého titulu.

Podle ředitele listu Jána Simkaniče se pro tento název původně nedařilo získat doménu. „Česká varianta slovenské inspirace byla obsazená, a proto jsme v rychlosti museli sáhnout po jiném názvu. Někteří nám vyčítali, že je nenápaditý a příliš doslovný, ale aspoň pomáhal ujasnit představu, o co půjde – o úplně nový deník,“ vysvětluje v e-mailu předplatitelům.

„Nakonec se nám však doménu www.denikn.cz podařilo získat. Nechtěli jsme změnu udělat těsně před crowdfundingem, abychom všechny příliš nemátli, ale teď už tomu nic nebrání. Proto náš deník odstartuje s upraveným názvem. Pořád to bude nový deník, ale bude se jmenovat Deník N a najdete ho na doméně www.denikn.cz,“ doplňuje.

Placenému zpravodajskému titulu, který má odstartovat 28. října, se podařilo v crowdfundingové kampani za měsíc získat 5433 předplatitelů a celkem 7 milionů Kč. Finance do projektu vložili také investoři, kteří patří mezi zakladatele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Ve vydavatelství vlastní prostřednictvím společnosti Independent Press a.s. 51 % akcií. Slovenský Denník N a.s. drží 25,5 % a zbývající akcie mají postupem času získat klíčoví zaměstnanci vydavatelství.