NÚKIB spustil veřejné konzultace k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti a NIS2

Autor: Radan Dolejš

Chystá se nový zákon o kybernetické bezpečnosti společně s osmi prováděcími vyhláškami. Jde o reakci na již schválenou evropskou směrnici NIS2, která musí být do jednadvaceti měsíců zakomponována do české legislativy. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který má integraci NIS2 na starost, vypsal veřejnou konzultaci.





Návrh předpisů je k dispozici na tomto webu. Ten také obsahuje články popisující největší změny. Pro připomínky je připraven tento formulář. Podněty je možné zasílat do 26. února letošního roku.





Chystaná úprava zákona mimo jiné obsahuje důležité témat posledních let, a to návrh nové legislativy mechanismu prověřování rizikovosti dodavatelů. Tento mechanismus by v praxi mohl omezit přístup zejména Huawei do některých částí zdejších sítí.

“NÚKIB zároveň zdůrazňuje, že se jedná o návrh právní úpravy, který dává k dispozici pro konzultace již necelý měsíc po zveřejnění směrnice NIS2, ke kterému došlo 27. prosince 2022. Nejedná se tedy o finální legislativní návrhy. Cílem této veřejné konzultace je zapojit odbornou veřejnost do tvorby legislativy ještě před samotným oficiálním legislativním procesem. Tato veřejná konzultace zároveň nenahrazuje standardní mezirezortní připomínkové řízení ani další fáze legislativního procesu, které teprve nastanou,” informuje kyberúřad.