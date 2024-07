NÚKIB začal jednat s americkými firmami v čele s Microsoftem kvůli kritice zákona o kyberbezpečnosti

Autor: NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se snaží domluvit s Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) na podobě chystaného nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který nedávno se z měnou schválila vláda, díky čemuž může zamířit do sněmovny.





AmCham sdružuje kolem 300 členů včetně velkých amerických firem typu Microsoft, Oracle, Honeywell či Onsemi. Komora se vůči zákonu ohradila ještě před projednávání vládou. Stejně jako řada dalších firem upozornila, že zákon vytváří investiční nejistotu bez toho, aniž by skutečně zlepšil kybernetickou bezpečnost. Mimo jiné kvůli podobě mechanismu, který má státu umožnit zakázat či omezit z jeho problemu nebezpečné dodavatele.

Připojení se amerických firem ke kritice zákona kromě jiného vyvrátilo argument, že o rozbití zákona usiluje pouze Huawei a firmy, které nadále chtějí nakupovat technologie z Číny. Právě u čínských dodavatelů lze očekávat, že po případném schválení zákona budou v zákazech první “na ráně”.

Ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr se proto minulý týden se zástupci AmCham setkal. Na schůzce byl ředitel komory Wesley Stacey, nový ředitel českého Microsoftu (a předtím šéf Cisca) Michal Stachník a technický šéf téže firmy Dalibor Kačmář. Přítomen byl i Juraj Šedivý, předseda představenstva CETINu.

“Projednali jsme veškeré připomínky AmCham a nalezli shodu na dalším postupu. Konkrétně se těšíme na spolupráci při úpravě vyhlášek, které již brzy absolvují samostatné připomínkové řízení a doplní náš návrh zákona. Našim společným cílem je mít co nejúčinnější legislativní rámec kybernetické bezpečnosti ČR,” uvedl NÚKIB v oficiálním prohlášení.

Na detaily jsou zúčastněné strany zatím skoupé. “Se zástupci AmCham jsme prodiskutovali jejich obavy a věříme, že část z nich se nám podařilo rozptýlit. O některých detailech bude debata dále pokračovat. Legislativní proces samozřejmě není ve fázi, jež by NÚKIBu umožňovala se s kýmkoli domlouvat na úpravách zákona. Část připomínek AmCham pak mířila do obsahu vyhlášek, kde je situace odlišná: jejich obsah je možné s respektem k aktuálnímu znění návrhu zákona tvarovat. Detailněji nebudeme diskuzi s AmCham s ohledem na to, že stále probíhá, komentovat,” řekla Lupě mluvčí kyberúřadu Anna Zádrapová.

Aktuální podoba zákona je k dispozici v eKLEPu, další informace jsou zveřejněny na webu provozovaném NÚKIBem.