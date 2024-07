O případných zákazech dodavatelů technologií má rozhodovat vláda, nikoliv NÚKIB

Autor: Radan Dolejš

Vláda včera po týdenním odkladu schválila návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, a to s jednou změnou. “Změna se týká mechanismu prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce,” řekla Lupě Anna Zádrapová, mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnosti, který návrh zákona připravil.





Mechanismus dlouhodobě vyvolává emoce v rámci nejenom soukromého sektoru v čele s operátory. Stát díky němu bude moci omezit či zakázat z jeho pohledu nebezpečné dodavatele, v tuto chvíli to míří na Huawei. Soukromý sektor měl řadu připomínek, volalo se po výrazných úpravách či případném odstranění ze zákona, což se nestalo. Operátoři také dlouhodobě hrozí požadavky na náhrady v řádech až desítek miliard korun.

Podle prohlášení, které kyberúřad vydal, to vypadá, že rozhodnutí o případném vyřazení některých dodavatelů kritické infrastruktury bude mít na starost vláda a nikoliv NÚKIB, který tuto pozici původně chtěl pro sebe. NÚKIB konkrétně odkazuje na prohlášení místopředsedy vlády Ivana Bartoše:

„Řešila se role vlády v případě, že by nastala náhlá událost a ten klasický cyklus, který je třeba k výměně nějaké technologie za technologii bezpečnější, byl nějakým způsobem akcelerován nebo narušen, například kvůli složité geopolitické události.“ Bartoš vysvětlil, že za takové situace by rozhodnutí o výměně technologií spočívalo na vládě. „Byla složitá debata, zda něco takového může rozhodnout pouze NÚKIB jako garant kybernetické bezpečnosti, nebo je na to potřeba větší autority. Z logiky věci s takovým rozhodnutím přicházejí nějaké náklady pro komerční subjekty, které často poskytují tu infrastrukturu. Je správně, že takové rozhodnutí, které může mít dopady třeba i na výdaje státního rozpočtu, má dělat vláda," dodal vicepremiér.

Návrh zákona nyní zamíří do sněmovny, kde se bude rozhodovat o jeho další podobě. Lze očekávat silný lobbistický tlak.