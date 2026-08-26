O2 má zaplatit pokutu 262 milionů za nelegální kartel s firmou Sherlog

Firmy O2 Czech Republic a SHERLOG Technology si dlouhé roky nezákonně rozdělovaly zákazníky a koordinovaly postup při veřejných zakázkách, konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Za nezákonný kartel společnostem udělil pokuty: SHERLOG má zaplatit 18 357 000 Kč a O2 celkem 262 320 000 Kč, informoval úřad v tiskové zprávě. Rozhodnutí je zatím nepravomocné a firmy se proti němu mohou odvolat.
Podle antimonopolního úřadu se obě společnosti v roce 2012 smluvně zavázaly, že si v oblasti služeb na monitorování vozidel či vedení elektronických knih jízd nebudou vzájemně konkurovat. Dohoda se týkala služeb O2 Car Control a SHERLOG Trace.
„Společnost SHERLOG nemohla v řadě případů nabízet svůj produkt bez předchozí komunikace a souhlasu společnosti O2. Tím vznikl mechanismus, na jehož základě si oba soutěžitelé rozdělovali zákazníky a koordinovali své obchodní aktivity. Společnosti si určovaly, kterým zákazníkům bude nabízen produkt O2 Car Control a ve kterých případech bude možné nabídnout konkurenční produkt SHERLOG Trace. Takové ujednání Úřad kvalifikoval jako zakázanou dohodu o rozdělení zákazníků,“ říká úřad.
„E-mailová komunikace mezi oběma společnostmi podle Úřadu dokládá, že si soutěžitelé v konkrétních případech vzájemně sdělovali informace o obchodních příležitostech a koordinovali, kdo bude o daného zákazníka nebo veřejnou zakázku usilovat. Takový postup byl zjištěn například ve vztahu k zakázkám pro Nové Město na Moravě, Letiště Praha či Zařízení služeb Ministerstva vnitra,“ dodává ÚOHS.
Firmy tak podle něj uzavřely zakázanou cílovou dohodu o rozdělení zákazníků. Kromě zaplacení pokuty dal úřad firmě SHERLOG také zákaz plnění veřejných zakázek na půl roku. O2 obdobný zákaz nedal. „Takový trest by mohl mít zásadní negativní dopady na hospodářskou soutěž v oblasti telekomunikačních služeb,“ vysvětluje to úřad s tím, že místo toho operátorovi navýšil pokutu o více než 75 milionů Kč.
O2 se chce proti rozhodnutí odvolat. „Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi a nyní jej detailně analyzujeme. Jde o prvostupňové a nepravomocné rozhodnutí, s jehož závěry nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností Sherlog byla legitimním obchodním vztahem mezi výrobcem technologického řešení a jeho distributorem a byla také v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Odmítáme proto závěr, že by šlo o zakázanou dohodu mezi konkurenty. Proti rozhodnutí podáme rozklad, náš postoj budeme důsledně obhajovat také v dalším řízení a v případě potřeby také soudní cestou,“ reagovala mluvčí O2 Veronika Zachariášová.