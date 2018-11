 »  Obnova .COM domén podraží

Karel Wolf

Cena za obnovu komerčních domén .COM se viditelně zvedne. Může za to dohoda americké administrativy se společností Verisign.

Obnova klasických mezinárodních domén pro komerční sféru půjde v následujících letech postupně nahoru. Americká vládní agentura The National Telecommunications & Information Administration se dohodla s registrátorem doménových jmen Verisign na změně dosavadních registračních podmínek. Ty umožní postupně zvýšit ceny doménových jmen .COM o pevné procento. Změna podmínek je součástí prodloužení kontraktu s registrátorem do roku 2024.

Databáze 138 milionů .COM domén představuje potenciální zlatý důl, obzvlášť

po přihlédnutí k faktu, že množství těchto domén roste rychlostí 4 % ročně. Verisign bude moci podle nových podmínek od roku 2020 zvedat ceny .COM domén o 7 procent ročně, čehož s největší pravděpodobností také využije.

Základní cena .COM domény by tak mohla v roce 2021 představovat 8,40 dolaru a v roce 2024 již 10,29, růst cen je přitom v přímém kontrastu s klesajícími náklady na jejich správu. Růst ceny za jejich registraci a obnovu byl v minulosti zmrazen Obamovou administrativou.