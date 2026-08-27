Obrat českých vývojářů her se téměř zdvojnásobil, blíží se k 10 miliardám ročně

Obrat českých společností zabývajících se vývojem videoher v posledních dvou letech pokaždé překročil devět miliard korun. V roce 2024 to bylo 9,19 a v roce 2025 to dělalo 9,08 miliardy korun. V roce 2023 to přitom bylo 5,5 miliardy korun. Pravděpodobně tak nejde o jednorázový výkyv, uvedla Asociace českých herních vývojářů (GDA), která čísla sbírá. Hry patří mezi největší kulturní exporty naší země. Kompletní studie je k dispozici zde.
“Za vysokou souhrnnou výkonností stojí dlouhodobá síla etablovaných studií a mezinárodní úspěch českých titulů. Do agregované hodnoty za rok 2024 se kvůli fiskálnímu vykazování firem promítla také část obratu spojená s Kingdom Come: Deliverance II, přestože hra vyšla až v únoru 2025. Také po tomto mimořádném období však odvětví v roce 2025 udrželo obrat nad devíti miliardami korun,” shrnula GDA.
Asociace v letošním roce eviduje 3 092 pracovnic a pracovníků v herní branži. Během loňského roku vzniklo 310 pracovních míst a letos jich má být dalších 250. Obecně platí, že lidí na otevřené pozice je nedostatek.
Na našem trhu působí 178 aktivních herních studií: “Odvětví je z velké části tvořeno menšími firmami: 76 % studií má méně než deset pracovníků, 15 % zaměstnává 10 až 49 lidí, 7 % má 50 až 249 pracovníků a 2 % více než 250 pracovníků. Celkem 93 % společností je v českém vlastnictví. V Praze sídlí 52 % studií, v Brně 18 %, v Ostravě 4 % a v ostatních regionech 26 %. Ženy tvoří 21,1 % pracovníků a podíl zahraničních pracovníků dosahuje 26,1 %.”