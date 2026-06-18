Odpoví za vás kolegům i šéfovi. Apify vyrábějící samostatné AI nástroje je pouští na Notion, GitHub nebo Slack

Češi z nástroje Apify, platformy pro scrapování (stahování) webových dat, spouštejí MCP konektory. Jejich AI nástroje tak můžou přistupovat k externím aplikacím jako Notion, GitHub nebo Slack prostřednictvím uživatelského účtu. Tam můžou číst data, odesílat do nich výsledky nebo spouštět automatizované procesy, aniž by potřebovaly přístup k přihlašovacím údajům uživatelů. Technicky to znamená, že roboti můžou kromě jiného odpovídat na firemním komunikačním Slacku kolegům nebo třeba šéfovi.
„Technicky ano, ale jen pokud to uživatel sám nastaví. Actor může přes Slack konektor odesílat zprávy jménem vašeho účtu, třeba výsledky analýzy rovnou do firemního kanálu. Každý konektor ale musí uživatel ručně přiřadit v Apify Console a může přístup omezit jen na konkrétní akce. Actor přitom nikdy nezíská heslo ani ověřovací klíče,“ komentuje Jan Čurn, CEO a zakladatel Apify. Šéfovi nebo kolegům psát může, vysvětluje, ale jen to, co mu dovolíte.
Actors neboli AI nástroje z tržiště Apify, které uživatelům umožňují automatizovat sběr dat z webu, sledovat konkurenci, generovat leady nebo monitorovat sociální sítě, doposud pracovaly převážně s veřejně dostupnými daty, bez přihlášení nebo uživatelského účtu. Propustka do zmíněných nástrojů znamená možnost propojit sběr dat z webu a rovnou s nimi pracovat ve firemních nástrojích a tím automatizovat celé pracovní procesy.
Actors nyní mohou přistupovat k externím aplikacím prostřednictvím Model Context Protocol (MCP), otevřeného standardu pro komunikaci mezi AI agenty a aplikacemi, které tito agenti obsluhují. MCP dnes podporuje rostoucí ekosystém služeb. „S MCP konektory dostávají naše nástroje nové ruce. Mohou teď bezpečně pracovat i s aplikacemi, které lidé každý den používají," říká Čurn a podrobnosti uvádí dále na blogu Apify.
Actor může v jediném spuštění například stáhnout recenze produktu, analyzovat jejich vyznění a třeba rovnou otevřít úkol v aplikaci Notion. MCP konektory umožňují Actorům jednat jménem připojeného účtu, s jeho oprávněními, ne však s jeho heslem. Každý konektor musí uživatel Actoru přiřadit ručně a přístup lze omezit jen na konkrétní funkce.