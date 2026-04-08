ODS je připravena blokovat Sněmovnu, aby zabránila zrušení televizních poplatků

Občanská demokratická strana oznámila, že využije veškeré obstrukční nástroje včetně nocování ve sněmovně, aby zablokovala vládní snahu zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas. Předseda ODS Martin Kupka zároveň přiznal, že poslanci této strany v mediálním výboru podpořili kandidáta do Rady ČT Stanislava Berkovce, což označil za chybu.
ODS na úterní tiskové konferenci 8. dubna představila sedmibodovou výzvu adresovanou premiéru Andreji Babišovi. Strana v ní požaduje mimo jiné vyškrtnutí bodu o zrušení televizních a rozhlasových poplatků z programového prohlášení vlády, zveřejnění konkrétních pojistek nezávislosti veřejnoprávních médií a započetí dialogu s odbornou veřejností o případných změnách.
„Jsme připraveni nocovat v Poslanecké sněmovně, znovu vytáhneme spacáky a bude to znamenat, že tohle rozhodnutí současné vládní koalice prostě nespatří světlo světa,“ prohlásil Kupka. Podle něj přechod na financování ze státního rozpočtu v době schodkových rozpočtů znamená každoroční tlaky na vedení České televize a Českého rozhlasu, aby k aktuální vládě přistupovaly ohleduplně.
Kupka na tiskové konferenci také reagoval na spory kolem předvolby členů Rady České televize v mediálním výboru Sněmovny. Přiznal, že oba hlasy poslanců ODS získal bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. „Štve mě, že ty dva hlasy patřily Stanislavu Berkovcovi. Nesouhlasím s takovým postupem,“ řekl předseda ODS. Zároveň vyloučil, že by některý z hlasů občanských demokratů patřil Pavlu Matochovi, Luboši Xaveru Veselému, Romanu Bradáčovi či Jiřímu Šlégrovi, tedy radním, kteří obhajují mandáty na dalších šest let.
Kupka slíbil, že žádný poslanec ODS Berkovce ani jmenované kandidáty v klíčové sněmovní volbě nepodpoří. Strana je podle něj také připravena podpořit veřejnou volbu členů Rady České televize. Tu chtějí na plénu navrhnout Piráti.
Bývalý ministr kultury a poslanec Martin Baxa, který sedí v mediálním výboru, hlasování pro Berkovce označil za „strategii menšího zla“. ODS se podle něj pokusila využít nesoulad uvnitř vládní koalice, podobně jako při únorové volbě do Rady Českého rozhlasu, kdy se podařilo zabránit postupu „radikálních kandidátů“. V případě České televize však tato taktika podle Baxy nebyla správná. Existenci jakékoli dohody s vládní koalicí popřel.
Občanští demokraté na tiskové konferenci obhajovali mediální reformu z minulého volebního období, kterou prosadila vláda Petra Fialy. Malá mediální novela posílila roli mediálních rad a zapojila do volby radních Senát, jeho odlišný volební cyklus má zabránit tomu, aby složení rad kopírovalo aktuální politické rozložení sil. Zavedla také pravidlo, že nominovat mohou jen organizace s více než desetiletou historií, a zrušila možnost odvolat celou radu po dvojím neschválení výročních zpráv.
Velká mediální novela pak zvýšila poplatky, které se naposledy měnily v letech 2005 a 2008 a jejich reálná hodnota mezitím klesla o 36 procent. Rozšířila okruh poplatníků změnou definice přístroje a upravila způsob úhrady pro právnické osoby – stanovení limitu 25 zaměstnanců přitom osvobodilo od placení přes 200 tisíc právnických osob. Baxa v této souvislosti označil argumenty ministra Klempíře o osvobození OSVČ za „lživé“, protože OSVČ jako právnické osoby už dnes neplatí.
Baxa také připomněl, že v závěru minulého volebního období schválily Rada České televize a Rada Českého rozhlasu pětiletá memoranda, která kontrasignoval jako ministr kultury. Úder proti financování by podle něj ohrozil i plnění těchto dokumentů.
ODS současně spustila web hlasprozhlas.cz, který Kupka označil za osobní vyjádření podpory veřejnoprávním médiím. Spolu s Baxou a dalšími členy strany zveřejnil takzvanou dubnovou výzvu Andreji Babišovi, v níž požaduje zastavení kroků vedoucích k destabilizaci médií veřejné služby, transparentní legislativní proces pod vedením ministerstva kultury a zveřejnění informací o plánovaném objemu úspor i o tom, které služby České televize a Českého rozhlasu mají být omezeny.
Kupka opakovaně varoval před scénářem, který přirovnal k vývoji v Maďarsku a na Slovensku. Poukázal na to, že premiér Babiš na sněmu hnutí ANO označil média za „největší soupeře“ a opakovaně na tiskových konferencích napadá novináře. Změna financování veřejnoprávních médií v tomto kontextu podle předsedy ODS nemůže vyznít jinak než jako snaha o jejich „ochočení“.
Kupka zároveň připustil, že debata o podobě veřejnoprávních médií v 21. století je legitimní, a to včetně otázek efektivity, role v době sociálních sítí či dopadů umělé inteligence. Taková diskuse však podle něj musí být odborná a nesmí směřovat k likvidaci veřejnoprávních médií. „V žádném z těch západních států, kde podobnou debatu vedli, to neznamenalo zabití, zavření a destrukci veřejnoprávních médií,“ dodal.