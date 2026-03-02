Lupa.cz  »  Odstartoval fond pro technologie, který chce překonat univerzitní „údolí smrti“ a má podporu velmi zajímavých investorů

Odstartoval fond pro technologie, který chce překonat univerzitní „údolí smrti“ a má podporu velmi zajímavých investorů

Iva Brejlová
Dnes
V Česku ohlásil svůj start nový investiční fond Spinoffy zaměřený na podporu technologických spin-offů už ve fázi ověření konceptu, tedy ve chvíli, kdy se testuje technologie a dřív, než dojde k založení firmy. Cílem je překlenout dlouhodobě problematické „údolí smrti" mezi akademickým výzkumem a trhem, kde uvízne většina českých vědeckých projektů. Mezi investory je například Jan Barta (Pale Fire Capital), Martin Vohánka (Eurowag), Václav Dejčmar (RSJ) nebo Ondřej Tomek (Impulse Ventures). O vstupu do fondu má aktuálně jednat také Daniel Křetínský.

Fond zakládají Jana Soukupová a Aleš Bělohradský, kteří stáli u přípravy národní Reformy transferu znalostí, a Alexandra Kala, spoluzakladatelka společností Profimed a Swissdent. Tým se setkal v rámci platformy Druhá ekonomická transformace. Investiční strukturu zajišťují J&T Banka a Amista investiční společnost. Kromě kapitálu fond do projektů aktivně zapojuje projektového manažera a pomáhá s technologickým i tržním „deriskováním“.

„Dlouhodobě excelujeme ve vědě, ale neumíme dostatečně dobře převádět výsledky výzkumu do fungujících firem. Největší mezera vzniká právě ve chvíli, kdy končí grantové financování a projekt ještě není připravený na klasický venture kapitál,“ říká Soukupová. V Česku vzniká sotva šest spin-offů ročně a při vstupu na trh mají problémy, ukázaly zkušenosti z trhu, kterými se Lupa zabývala. Nový fond se zaměřuje na umělou inteligenci a kyberbezpečnost, pokročilou výrobu a robotiku, pokročilé materiály a chemii, kvantové technologie, cleantech a energetiku. Primárním trhem je Česká republika, fond však pracuje i s projekty ze střední a východní Evropy, pokud mají českou stopu.

Během prvních šesti let chce Spinoffy podpořit přibližně 60 projektů, založit téměř 30 spin-off firem a „vytvořit hodnotu přesahující pět miliard korun“. „Jde o vybudování nové infrastruktury, která umožní, aby se špičkový výzkum ve střední Evropě systematicky proměňoval v globálně konkurenceschopné firmy,“ uvádí Kala.

