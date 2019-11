 »  Odstartovala streamovací služba Apple TV+, pořady mají české titulky

Filip Rožánek

Ve více než stovce zemí včetně České republiky odstartovala televizní nabídka od společnosti Apple pod názvem Apple TV+. Spustit jde na telefonech iPhone a tabletech iPad s iOS ve verzi 12.3 a vyšší, dále na Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV 3. generace, iPodu Touch a počítačích Mac s MacOS Catalina.

Měsíční předplatné v Česku je stanoveno na 139 Kč za rodinný přístup až pro šest lidí. Prvních sedm dnů je televize zdarma. Kdo si počínaje 10. zářím 2019 koupil nový iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch nebo počítač Mac, ten má přístup k Apple TV+ na jeden rok zadarmo. Stačí se do Apple TV+ přihlásit stejným Apple ID jako na zakoupeném zařízení. Pořady půjdou přehrávat i offline.



K vidění jsou první epizody seriálů The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, Sloní královna, Tajemný pisatel, Snoopy ve vesmíru a Helpsters. Mají české titulky, dabing k dispozici není, a to ani u dětských pořadů.



Na přelomu listopadu a prosince se v Apple TV+ objeví další seriály – Hala, Truth Be Told anebo drama Servant od režiséra M. Night Shyamalana.