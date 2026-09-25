Oficiální aukce českých internetových domén se postupně rozjíždí, padl rekord

Správce národní domény CZ.NIC zaznamenal rekord v dražbě aukcí. Ve středu 23. září se během jednoho dne vydražilo 73 domén, což je nejvíce od spuštění v květnu 2024 nejvíce.
“Rekordní den se přitom podle aktuálních dat nejeví jako náhodný výkyv. V posledních dvou měsících významně vzrostl podíl domén, které si v aukci najdou nového držitele. Od spuštění aukcí do letošního července se měsíční podíl pohyboval v průměru kolem 3,3 %. V srpnu vystoupal na 5,06 % a v září zatím dosahuje 5,45 %, což je nejvíc od spuštění aukcí. Zatím není jisté, zda jde o dlouhodobý trend nebo o nějaký sezónní výkyv,” informoval Zdeněk Brůna z CZ.NIC.
Doménový správce rozjel aukce mimo jiné kvůli omezení obchodování spekulantům. Původní majitelé, kteří například zapomněli svoji doménu prodloužit, mají možnost ji skrze aukci získat zpět.
Zájem o aukce podle Brůny nejspíš ovlivňuje více věcí včetně letošní novinky v podobě sledování domén v Doménovém prohlížeči.
“Od spuštění 31. března si uživatelé zařadili do sledování 1 213 domén. Většina z nich je zatím stále zaregistrovaná, ale 89 už se dostalo do aukce a jejich sledujícím jsme poslali upozornění. Ze 64 sledovaných domén, které byly vydraženy, jich 35 získal právě ten, kdo si je předem pohlídal, 23 z nich za vyvolávací cenu 100 korun. Když sledující v aukci přihazoval, vyhrál ve třech případech ze čtyř,” doplnil Brůna.