 »  OKD přerušila těžbu ve všech dolech, síť a servery napadli hackeři

Jan Sedlák

Společnost OKD zastavila těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Stala se cílem hackerského útoku, který odstavil její počítačovou infrastrukturu. Pro Český rozhlas to skrze mluvčího potvrdila sama společnost.

„Počítačová síť společnosti OKD se z neděle na pondělí stala obětí hackerského útoku, který způsobil okamžitou nefunkčnost celé sítě těžařské firmy a všech jejich serverů. V současné době je tedy mimo provoz kompletní síťová infrastruktura a z bezpečnostních důvodů vedení společnosti OKD okamžitě ukončilo i těžbu ve všech svých dolech,“ uvedla OKD pro Radiožurnál.

Do těžařského podniku dorazil – podobně jako do nedávno do benešovské nemocnice – tým čtyř lidí z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který zjišťuje detaily o samotném útoku. Prozatím není potvrzeno, zda jde opět o ransomware a zašifrování dat a systémů.