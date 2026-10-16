Oneplay natáčí sérii Věřitel s Martinem Hofmannem

Pro Oneplay vzniká v režii Jana Pachla šestidílná série Věřitel. Martin Hofmann v ní hraje emigranta, který se po patnácti letech vrací domů vyrovnat účty s někdejšími přáteli. Příběh se odehrává v osmdesátých a devadesátých letech. Natáčení potrvá do listopadu, termín premiéry zatím nebyl oznámen.
Hlavní postava Robert Winter strávil patnáct let v Itálii a Francii a prošel Cizineckou legií. Doma chce potrestat lidi, kteří ho připravili o domov, svobodu i životní lásku. Jeho někdejší přátelé mezitím s krytím u policie i v politice tunelují rozsáhlý projekt výstavby rodinných domů. Winter tak může vedle vlastní pomsty také zachránit stovky lidí, kteří do projektu vložili důvěru.
Winterovy bývalé přátele ztvární Petr Lněnička a Tomáš Jeřábek, jejich spolupracovníka zajišťujícího špinavou práci Přemysl Bureš. Kristina Svarinská hraje Annu Verbířovou, někdejší Winterovu lásku a nynější šéfredaktorku lifestylového časopisu. Mladší podobu hlavního hrdiny představuje Matěj Šumbera. V dalších rolích se objeví Lukáš Příkazký, Barbora Bezáková, Martin Dejdar a Martin Stropnický. Poslední dva jmenovaní hrají Winterovy bývalé spoluvězně z komunistického lágru.
Scénář napsali Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra, kteří spolupracovali také na sérii Oneplay Štěstíčku naproti. Dramaturgii mají na starosti Tomáš Feřtek a Martina Kinská. Kreativním producentem je Michal Reitler, který na Nově řídí vývoj nových pořadů.
Seriál produkuje společnost Punk Film, která pro Oneplay natočila i Štěstíčku naproti. Producenty jsou Ondřej Beránek a Martin Hůlovec. Série původně vznikala pod pracovním názvem Já, pomsta.
Štáb natáčí v Praze, Plzni a Středočeském kraji. Plán zahrnuje více než čtyřicet natáčecích dní. Na dobové podobě prostředí se podílí architekt Jan Vlasák, lokace zajišťuje společnost Film Hunters.