Lupa.cz

Oneplay natáčí sérii Věřitel s Martinem Hofmannem

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Hofmann v seriálu Věřitel (Oneplay, 2026) Autor: Zuzana Panská pro TV Nova
Martin Hofmann v seriálu Věřitel (Oneplay, 2026)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Pro Oneplay vzniká v režii Jana Pachla šestidílná série Věřitel. Martin Hofmann v ní hraje emigranta, který se po patnácti letech vrací domů vyrovnat účty s někdejšími přáteli. Příběh se odehrává v osmdesátých a devadesátých letech. Natáčení potrvá do listopadu, termín premiéry zatím nebyl oznámen.

Hlavní postava Robert Winter strávil patnáct let v Itálii a Francii a prošel Cizineckou legií. Doma chce potrestat lidi, kteří ho připravili o domov, svobodu i životní lásku. Jeho někdejší přátelé mezitím s krytím u policie i v politice tunelují rozsáhlý projekt výstavby rodinných domů. Winter tak může vedle vlastní pomsty také zachránit stovky lidí, kteří do projektu vložili důvěru.

Winterovy bývalé přátele ztvární Petr Lněnička a Tomáš Jeřábek, jejich spolupracovníka zajišťujícího špinavou práci Přemysl Bureš. Kristina Svarinská hraje Annu Verbířovou, někdejší Winterovu lásku a nynější šéfredaktorku lifestylového časopisu. Mladší podobu hlavního hrdiny představuje Matěj Šumbera. V dalších rolích se objeví Lukáš Příkazký, Barbora Bezáková, Martin Dejdar a Martin Stropnický. Poslední dva jmenovaní hrají Winterovy bývalé spoluvězně z komunistického lágru.

Scénář napsali Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra, kteří spolupracovali také na sérii Oneplay Štěstíčku naproti. Dramaturgii mají na starosti Tomáš Feřtek a Martina Kinská. Kreativním producentem je Michal Reitler, který na Nově řídí vývoj nových pořadů.

Seriál produkuje společnost Punk Film, která pro Oneplay natočila i Štěstíčku naproti. Producenty jsou Ondřej Beránek a Martin Hůlovec. Série původně vznikala pod pracovním názvem Já, pomsta.

Štáb natáčí v Praze, Plzni a Středočeském kraji. Plán zahrnuje více než čtyřicet natáčecích dní. Na dobové podobě prostředí se podílí architekt Jan Vlasák, lokace zajišťuje společnost Film Hunters.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).