Oneplay připravuje levnější tarif s reklamou, termín Nova zatím neoznámila

Streamovací a televizní platforma Oneplay se chystá rozšířit nabídku o levnější tarif s reklamou. Na konferenci Digimedia 2026 to uvedla ředitelka digitálních aktivit TV Nova Lucie Oravčíková. Přesný termín spuštění ale neoznámila a nechtěla potvrdit ani to, zda by se nový tarif mohl objevit ještě letos.
„Přichází čas. Takže můžu říct, že na tom pracujeme, ale přesné datum neřeknu,“ poznamenala Oravčíková v diskusi o televizi a streamovacích službách. Nemá jít o plošné zavedení reklamy do celé služby. Oneplay chce zachovat i předplatné bez reklam, protože právě absence reklamy je podle ní důležitá zejména pro bývalé uživatele služby Voyo. „Není to tak, že bychom reklamu dali do celého Oneplay, to ne. Takže to bude doplňkový tarif, třeba jako u Netflixu a dalších streamerů,“ uvedla.
Nova zároveň neplánuje více úrovní reklamní zátěže. Oravčíková tak vyloučila model, v němž by si divák vybíral mezi tarifem s větším a menším množstvím reklamy. „Budeme mít buď reklamu, nebo ne. Menší a větší ad load, na to si hrát nebudeme,“ řekla.
Z jejího vyjádření také vyplývá, že Oneplay nechce nabídku dále dělit na samostatnou videotéku bez internetové televize. Části bývalých předplatitelů služby Voyo po sloučení s O2 TV vadilo, že platí i za nabídku televizních kanálů, kterou nevyužívají. Oravčíková uvedla, že vstupní reklamní tarif má být natolik dostupný, že další členění tarifů by podle ní službu spíše znepřehlednilo.
Platforma Oneplay vznikla v březnu 2025 spojením služeb Voyo a O2 TV. Od začátku kombinuje videotéku, původní tvorbu, živé televizní vysílání, zpětné přehrávání a sportovní přenosy. Současná nabídka na webu Oneplay začíná tarifem Komfort za 199 Kč na 30 dní. Vyšší tarify stojí 399, 599 a 799 Kč.
Zavedení reklamního tarifu by Oneplay přiblížilo části konkurence. Prima+ už nyní nabízí bezplatný tarif Free s plnou reklamní zátěží, tarif Light za 99 Kč měsíčně s polovičním množstvím reklamy a tarif Premium za 149 Kč měsíčně bez reklam ve videu na vyžádání.