Oneplay zařadí Primu Sport na pozici 129

Stanice Prima Sport bude k dispozici také zákazníkům služby Oneplay, a to na programové pozici číslo 129. V dnešní tiskové zprávě to uvedla televize Nova, která Oneplay provozuje. Sportovní kanál bude součástí všech tarifů, tedy už od nejnižšího Komfortu.
Oficiální termín spuštění sportovního programu Primy je pondělí 17. srpna, ale na Oneplay bude k dispozici už dřív. V úterý 4. srpna od 20 hodin totiž odvysílá domácí utkání AC Sparta Praha proti Olympique Lyon ve třetím předkole Ligy mistrů UEFA. Půjde o symbolickou ochutnávku budoucího vysílání.
Sparta vstoupí do dvojzápasu proti tradičnímu francouzskému velkoklubu doma na Letné, odveta je na programu o týden později ve Francii. V kádru Lyonu působí také český reprezentant Pavel Šulc. Pražský tým bude usilovat o postup do závěrečného play-off o účast v hlavní fázi Ligy mistrů UEFA. V případě neúspěchu by se pak posunul přímo do základní fáze Evropské ligy.