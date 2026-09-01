Online rozvoz potravin v Česku rostl, DoDo má za sebou nejlepší pololetí v historii

Firma DoDo v letošním prvním pololetí rozvezla přes 3,7 milionu zásilek, meziročně o 11 % víc, což zároveň představuje nejlepší pololetní výsledek v historii společnosti. Potraviny online podle ní nakupuje víc než pětina obyvatel Česka a trh dlouhodobě pozvolna roste.
„Letos růst nicméně výrazně zrychlil,“ říká majitel a CEO DoDo Michal Menšík. V Česku se zatím online prodávají jen nízké jednotky procent potravin a některé velké řetězce navíc v poslední době rozvoz nákupů ukončily. „Nízký podíl online nákupů potravin neznamená, že o tuto službu není zájem,“ říká ale Petr Menky, provozní ředitel DoDo. Češi prý patří v rámci EU mezi ty, kteří službu využívají nejčastěji, více mají online nakupovat jen Nizozemci a Malťané.
Firma zmiňuje odhady, podle nichž může český trh v online prodeji v příštích pěti letech posílit až o 50 %. „Měřítkem pro nás může být třeba britský trh, kde se online prodává zhruba 16 % všech potravin a trh roste stabilním tempem kolem 5 % ročně a nákupy on-line jsou běžnou součástí každodenního chodu domácnosti,“ zmiňuje Menšík.
Společnosti letos pomohlo k růstu i zesílení spolupráce s Globusem a Tescem. Podle jejích dat připadá zhruba čtvrtina objednávek na víkend, Česi si nákup nechávají vozit především dopoledne a nejsilnějším dnem je pátek. Vůbec nejrušnějším oknem pro doručení je pak sobotní dopoledne mezi 10. a 11. hodinou. Naopak neděle je nejklidnějším dnem týdne.
Ve druhém čtvrtletí roku průměrná hodnota online nákupu potravin dosáhla zhruba 1840 Kč na nákup, na Slovensku i v Maďarsku je podobná, přičemž před rokem ve stejném období byla tato částka o 150 Kč nižší. Zákazníci nakupují mezi 20 a 25 položkami na jeden nákup.