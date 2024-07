Onsemi představila novou čipovou technologii, kterou bude vyrábět v Rožnově a dodávat ji Volkswagenu

Autor: Onsemi

Americká společnost Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí čipy a chystá se tam investovat dalších zhruba 46 miliard korun, představila novou generaci SiC tranzistorů MOSFET. Název dostala EliteSiC M3e. Vyrábět se budou právě v Česku. “Onsemi v Rožnově v rámci oznámeného investičního záměru plánuje zavést výrobu vyšší generace MOSFET,” potvrdil Lupě Michal Lorenc, vedoucí výzkumu a vývoje českého Onsemi.





Tranzistory EliteSiC M3e jsou postaveny na polovodiči karbid křemíku (SiC), do něhož Onsemi v Rožnově hodlá investovat, což souvisí s plány firmy stát se v této oblasti jedničkou na světě. SiC je oproti tradičnímu křemíku energeticky efektivnější.

EliteSiC M3e mají pomoci vytvářet lepší DC nabíječky, solární invertory, technologie pro ukládání energie a tak dále. Cílovou skupinou jsou hlavně průmysl či automobilky. SiC míří také do datacenter, kde může zajistit nižší energetické ztráty. Další čtení k tématu je zde, zde a zde.

Onsemi zároveň oznámila uzavření několikaleté dodávky skupině Volkswagen, kam spadá i Škoda Auto. Onsemi bude hlavním dodavatelem kompletního výkonového systému do trakčních střídačů nové generace elektromobilů. Škodovka už od Onsemi dlouhodobě odebírá.

“Základem jedinečného výkonového řešení společnosti onsemi jsou polovodiče MOSFET řady EliteSiC M3e, díky nimž systém v menším balení zvládá vyšší výkony, což vede k výrazně nižším ztrátám energie. Další zvýšení účinnosti vyplývá z efektivního odvádění tepla z polovodičů pomocí chladícího kanálu, ke kterému jsou připevněny tři polomůstkové moduly. Výsledkem je vyšší výkonnost, zlepšená regulace tepla a nárůst účinnosti, což v praxi znamená prodloužení dojezdu na jedno nabití,” uvedla Onsemi.

“Volkswagen Group bude rovněž profitovat z toho, že se onsemi chystá investovat do rozšíření výroby z karbidu křemíku v České republice. Záměrem investice je vybudování závodu, který na území Evropy zajistí kompletní výrobu výkonového systému do trakčních střídačů. Zkrácení vzdáleností by posílilo dodavatelský řetězec německého koncernu, usnadnilo logistiku a umožnilo rychlejší začlenění karbidových komponent do výroby elektromobilů.”

Onsemi kromě toho nedávno vstoupila do oblasti kvantových technologií, když koupila senzorickou firmu Swir Vision Systems. Technologii chce zkombinovat se senzory CMOS. Onsemi se skrze akvizice dostala i k aktivům v Česku.