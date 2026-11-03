Opačný efekt sankcí, Čína vytvořila vlastní AI čipy a podíl Nvidie klesá. Do EU nic vozit nebudeme, vzkázal hlavní hráč

Postupně zaváděné sankce, restrikce a vývozní omezení moderních technologií z USA a západních zemí do Číny má jeden nechtěný vedlejší efekt. Asijská země sice v některých oblastech dostala pořádně přes prsty, ovšem premisa, že se těmito akcemi výrazně zpomalí její technologický rozvoj, příliš nezafungovala. Naopak se děje to, před čím varovali zástupci amerického čipového průmyslu – a sice, že Čína díky kombinaci vlastního vývoje, přetahování lidí, masivních dotací a průmyslové špionáže stvoří vlastní alternativy.
Jedním z tahounů tohoto rozvoje je společnost Huawei, vůči níž v Česku nadále platí bezpečnostní varování. Huawei patří mezi hlavní čínské výrobce čipů, serverů a dalších technologií pro umělou inteligenci. Jde o reakci na zákaz dovozu pokročilých čipů typu Nvidia. Ty se sice do země pašují, tržní podíl Nvidie ale klesá. Podle IDC už činí pouze 34 procent, zatímco Huawei vyrostla na 28 procent. Následují další domácí firmy jako Alibaba, Cambricon, Baidu a Hygon. Devět z jedenácti čínských dodavatelů zvyšuje domácí tržní podíl.
Nyní naopak Čína zavádí restrikce na vývoz vlastní AI technologií. Nejde pouze o čipy, ale o povolení budou muset žádat i tvůrci velkých jazykových modelů a další hráči v AI ekosystému.
Christophe Batiard, technologický ředitel Huawei pro Evropu, Lupě řekl, že firma v současné době nemá v plánu dovážet své AI čipy a servery na zdejší trh (na rozdíl od střídačů a dalších solárních technologií, kde s dalšími čínskými hráči zaznamenává silný růst). “Nejdříve se soustředíme na domovskou Čínu. Je to skutečně velký trh, který musíme obsloužit,” uvedl Batiard.
Huawei aktuálně chystá AI čipy Ascend série 960 s údajným výkonem dve petaflops při FP8 a až osm petaflops při FP4. K dispozici má být až 288 GB paměti HBM při propustnosti 9,6 TB/s. Následný model Ascend 980 má mít 384 GB HBM s propustností 38,4 TB/s.
Tyto technologie se skládají do serverů a celých clusterů označovaných jako SuperPoD. Huawei do nich dělá vlastní síťovky, procesory Kunpeng a další součásti. Paměti RAM a HBM už zvládá dodávat čínská firma CXMT (v HBM je o generaci až dvě pozadu, ale zvládá DDR5) a NAND čipy do SSD poskytuje rovněž čínská YMTC, která má srovnatelné parametry se Samsungem a dalšími.
Součástí vývoje jsou rovněž softwarové nástroje jako CANN a MindSpore, což jsou takové čínské alternativy ke CUDA, PyTorch a podobně.
Čínské AI systémy nedosahují kvalit toho, co se produkuje na Západě, tedy primárně v USA nebo v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Uzavření trhu a masivní investice ale připomínají dění, kdy země využila domácí poptávky, aby stvořila silný sektor postavený kolem elektroniky, a následně začala skrze nízké ceny a postupně rostoucí kvalitu zaplavovat zahraniční odbytiště.
Otázkou samozřejmě je, zda je šance se na běžném trhu se zavedenými standardy jako právě CUDA prosadit. Nákupu čínských technologií nenahrává ani bezpečnostní situace. Spíše se vytváří dva technologické světy, které se čím dál více rozdělují.