Opera představila prohlížeč připravený na umělou inteligenci

Norská společnost Opera představila nový prohlížeč Opera One. Ten by časem měl nahradit její stávající vlajkovou loď. Opera One má integrované prvky, díky kterým „je připravena na budoucnost umělé inteligence“. Společnost ale neupřesnila, co to znamená.





Prohlížeč je zatím uvolněn jako v režimu developer preview. Jeho základním prvkem je koncept seskupování karet do ostrovů, takzvaných Tab Islands. Prohlížeč karty automaticky skládá k sobě na základě kontextu. Pokud například hledáte, kde povečeřet, karty s různými nabídkami restaurací a místy se sloučí. Podobně při práci s několika dokumenty Google se i tyto karty spojí.





Každý ostrov (nebo skupina ostrovů) je představován svislou barevnou ikonou, kterou lze sbalit a rozbalit na kliknutí. U sbalených ostrovů pomůže správnou skupinu karet najít funkce tooltip.

Produktová ředitelka společnosti Opera Joanna Czajka tento přístup hájí jako „přirozený způsob uspořádání karet do kontextových skupin, aby nenarušoval plynulost práce.“

Opera ale není jediným výrobcem prohlížeče, který se snaží přistupovat ke kartám novým způsobem. Startupy jako The Browser Company a SigmaOS se soustředí na vytváření různých pracovních prostorů a otevírání/vyhledávání karet přes hlavní panel.

Opera One využívá vícevláknový kompozitor, který pomáhá při plynulém vykreslování složitých webových animací prostřednictvím GPU. Czajka uvelda, že to napomáhá k lepšímu výkonu u ostrůvků karet a dalších připravovaných funkcí. Přepracovaný má být i adresní řádek.

Pokud jde o funkce nového prohlížeče zaměřené na umělou inteligenci, Opera neposkytla mnoho podrobností. Uvedla ale, že integrace ChatGPT a ChatSonic, které do prohlížeče zavedla v březnu, budou ve výchozím nastavení zapnuté.

Opera One by prohlížeč Opera měla podle očekávání Norů nahradit ještě letos.