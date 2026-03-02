Lupa.cz  »  Operátoři zapínají českým zákazníkům na Blízkém východě datový roamming zdarma

Operátoři zapínají českým zákazníkům na Blízkém východě datový roamming zdarma

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

chytrý telefon smartphone Autor: Depositphotos

Tisíce zákazníků českých mobilních operátorů, kteří se momentálně nacházejí v zemích Blízkého východu, mají možnost využívat data zdarma. T-Mobile, O2 i Vodafone v tiskových zprávách oznámili, že jim v souvislosti s americko-izraelským útokem na Írán a odvetnými akcemi íránského režimu aktivovali roamingové balíčky umožňující bezplatně čerpat určité množství dat.

T-Mobile poskytuje klientům v zasažených zemích balíček 10 GB dat na 30 dní. Jde o Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudskou Arábii, Irák, Jordánsko a Omán. „V lokalitách máme v době vydání této informace zhruba 3 800 zákazníků,“ informoval operátor.

O2 zapnul balíček Svět TOP 5 GB zákazníkům na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska. „O tom, že mají balíček aktivní, je O2 informuje SMS zprávou,“ říká firma.

Vodafone aktivoval zákazníkům na 30 dnů roamingový balíček se 7 GB dat. Týká se lidí na území Bahrajnu, Íránu, Iráku, Izraele, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů (Dubaj, Abú Dhabí). „Balíček aktivujeme automaticky všem, kteří se nyní nacházejí v dotčených zemích,“ sdělil operátor.

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál Přečtěte si také:

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).