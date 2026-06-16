Organizace varují před dopady změn financování ČT a ČRo na servis pro lidi s postižením

Nová iniciativa Média bez bariér vyzvala premiéra, vládu a zákonodárce, aby při změně financování České televize a Českého rozhlasu zohlednili dostupnost veřejnoprávních služeb pro lidi s postižením a rodiny ohrožených dětí. Podle iniciátorů se k výzvě připojilo více než 60 organizací a přes 180 jednotlivců.
Iniciativa upozorňuje hlavně na riziko omezení služeb, které nejsou pro většinové publikum vždy zřejmé. U televizního vysílání jde například o audiopopis pro nevidomé a slabozraké, skryté titulky nebo tlumočení do českého znakového jazyka. Organizace zmiňují také specializovaný obsah pro děti a dospělé se znevýhodněním.
Autoři výzvy poslali své prohlášení premiérovi, vládě a zákonodárcům. Reagují na vládní návrh zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je příspěvkem ze státního rozpočtu.
„Chystané zrušení poplatků nevnímáme jako ekonomickou úsporu, ale jako přímé ohrožení práva na informace pro ty nejzranitelnější,“ uvedla iniciativa. Podle ní jsou média veřejné služby pro část lidí s postižením a pro rodiny v obtížné sociální situaci důležitým zdrojem informací, vzdělávání, kultury a kontaktu se společností. „Dostupnost informací a kultury pro každého občana bez rozdílu je základním znakem civilizované a solidární společnosti. Nenechme lidi se specifickými potřebami padnout do izolace,“ zdůraznili signatáři.
Vláda podle svého oznámení počítá pro rok 2027 s fixní částkou 5,74 miliardy korun pro Českou televizi a 2,065 miliardy korun pro Český rozhlas. Návrh má zavést také automatickou valorizaci příspěvku při vyšší inflaci. Součástí je i rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření s majetkem obou médií veřejné služby.
Česká televize má už nyní zákonem stanovené povinnosti v oblasti přístupnosti. Nejméně 70 procent vysílaných pořadů musí opatřit skrytými nebo otevřenými titulky. Alespoň dvě procenta pořadů má vyrábět v českém znakovém jazyce nebo opatřit simultánním tlumočením. Nejméně 10 procent pořadů musí zpřístupnit lidem se zrakovým postižením.
Tyto parametry Česká televize dlouhodobě nejen naplňuje, ale podle výroční zprávy výrazně překračuje. V roce 2025 bylo prostřednictvím titulků zpřístupněno 86 procent pořadů České televize, českým znakovým jazykem bylo opatřeno sedm procent pořadů a 20 procent odvysílaných pořadů disponovalo audiopopisem pro zrakově postižené.
Signatáři se obávají, že při plošném omezení rozpočtů by se tlak na úspory mohl dotknout právě těchto služeb. Tvrdí, že jejich výroba je nákladná a technologicky náročná. U komerčních médií podle nich neexistuje stejná motivace ani stejný rozsah povinností, aby takový obsah zajišťovala ve srovnatelné šíři.
„Pro lidi se zrakovým postižením je Český rozhlas nenahraditelným společníkem. Nabízí mluvené slovo, špičkovou publicistiku a rozhlasové hry, které nevidomým kompenzují ztrátu zraku a pomáhají jim plnohodnotně vnímat svět,“ uvádí výzva.
Iniciativu založily organizace EDA cz, Společnost pro ranou péči, Centrum LIRA, Raná péče Kuk, Ponton, POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, Klub vozíčkářů Petýrkova a Fosa. K prohlášení se podle autorů mohou připojovat další organizace i jednotlivci.