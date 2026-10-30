Ostravská IT skupina kupuje firmu dvacetiletých českých mladíků, kteří vyvíjí software bez programování

Tradiční ostravská IT skupina K2 udělala další akvizici. Tentokrát výrazně omladí svůj repertoár. Získala totiž podíl 51 procent v rovněž ostravské firmě Blaze. O ní jsme na Lupě v létě psali. Blaze se zabývá zakázkovým vývojem softwaru, ovšem bez použití tradičního programování. Stojí čistě na AI agentech a obecně nástrojích umělé inteligence.
“Kolem 80 procent vývoje aplikace si dnes dělají sami klienti. Nám platí za zbylých 20 procent,” řekl Lupě Jan Netolička, spolumajitel a výkonný ředitel Blaze. Tento způsob práce mimo jiné výrazně zkracuje dobu dodání zakázkových projektů.
Netoličkovi je 24 let a reprezentuje novou generaci podnikatelů v IT. “K2 staví software déle než je průměrný věk u nás ve firmě,” uvedl Netolička. Do K2 má přinést nový způsob myšlení a fungování, nový spolumajitel má zachovat kulturu koupené společnosti.
“Naši vývojáři prošli v drtivé většině tradičním IT vzděláváním, jsou zvyklí na určitý řád a typ procesů. Blaze funguje jinak. Vznikl vlastně s první veřejně dostupnou verzí jazykového modelu a celý tým je naučený v AI trávit v podstatě celé dny. A to včetně osobního života. Pro nás je to impuls, jak přemýšlet o věcech jinak – ale především hozená rukavice všem našim partnerům, protože k nám nově mohou dávat i typy projektů, které bezprostředně nesouvisí s jádrem podnikového systému,” popsal Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2.
Vision vyvíjí systém ERP s moduly do něj. Cílovými skupinami jsou zejména výroba, obchod a služby. K2 loni udělala konsolidovaný obrat skoro 700 milionů korun. Tříletým plánem je dostat se nad miliardu korun.
K těmto ambicím mají přispět i akvizice. K2 kromě nákupu Blaze nedávno získala olomouckou společnost Vision software, dokončila převzetí Unibase Software a začlenila firmu Sluno.
K2 nyní vlastní v Blaze podíl 51 procent. Zbytek drží Jan Netolička (13 procent), Daniel Suchan (13), Dobroslav Vlček (20) a Jakub Pilch (tři procenta).