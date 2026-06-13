Paramount dostal od Trumpovy vlády svolení převzít Warner Bros. Discovery

Americké ministerstvo spravedlnosti po několika měsících zkoumání schválilo převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery konkurenční společností Paramount Skydance. Podle vládních úředníků transakce nepoškodí hospodářskou soutěž, americké spotřebitele ani kinodistribuci.
Antimonopolní divize ministerstva to oznámila v pátečním tiskovém prohlášení. Federální úřad tím dal jedné z největších mediálních fúzí posledních let důležité razítko. Dokončení transakce ale ještě nějaký čas zabere. Obchod stále posuzují regulátoři mimo Spojené státy, například orgány Evropské unie, kde obě spojované firmy také podnikají.
Paramount Skydance má podle únorové dohody převzít Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů (přes 2 biliony korun). Propojila by se tak filmová studia, streamovací služby Paramount+ a HBO Max i řada televizních kanálů.
Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že obdrželo přes dva miliony dokumentů a další podklady od různých aktérů mediálního a zábavního průmyslu. Do vyšetřování se zapojili také zástupci jednotlivých amerických států. Úřad zkoumal dopady na předplacené streamovací služby, tradiční televizní vysílání a filmovou produkci určenou pro kina.
Podle ministerstva spojení Paramountu a Warner Bros. Discovery pravděpodobně neoslabí konkurenční prostředí. Naopak může v pozitivním smyslu zvýšit tlak na větší streamovací hráče. Regulátor argumentuje tím, že Paramount+ a HBO Max patří v oblasti streamingu k menším hráčům a ve srovnání s největšími službami na trhu měly tyto platformy opožděný nástup.
Úřad se zabýval i možností, že by sloučená firma omezila poskytování svých filmů a seriálů konkurenčním platformám. Takový scénář ale podle ministerstva nevyplývá z dosavadní praxe Paramountu ani z dokumentů, které při úředním zkoumání získalo. Paramount podle úřadu dlouhodobě licencuje obsah napříč trhem a nemá zjevnou motivaci tuto strategii po spojení zásadně změnit.
U lineárního televizního vysílání ministerstvo poukázalo na dlouhodobý odklon diváků od kabelové a satelitní televize ke streamingu. Zároveň uvedlo, že o lukrativní přenosy, zejména sport, sílí zájem i ze strany digitálních služeb. Proto podle něj transakce nejspíš neohrozí konkurenční prostředí ani v této části trhu.
Samostatně úřad hodnotil filmovou výrobu a distribuci. Dospěl k závěru, že Paramount a Warner Bros. Discovery nadále čelí konkurenci tradičních studií, menších nezávislých producentů i technologických firem, které také začaly posílat filmy do kin. Ministerstvo proto odmítlo argument, že by spojení muselo vést k menší nabídce filmů nebo slabšímu postavení tvůrců.
Warner Bros. Discovery se v prosinci 2025 nejprve dohodla na částečném převzetí s Netflixem. Paramount poté předložil konkurenční nabídku. Americké ministerstvo spravedlnosti proto podle svého vyjádření posuzovalo nejen konečnou nabídku Paramountu, ale i širší okolnosti soutěže o převzetí Warner Bros. Discovery.