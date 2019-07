 »  PayPal v Evropě spouští Xoom, aplikaci pro mezinárodní převod peněz

Karel Wolf

Společnost PayPal včera ve 32 evropských zemích spustila svoji službu Xoom pro mezinárodní převody finančních prostředků, dostupná je prostřednictvím mobilní aplikace pro Android a iOS. Před tím bylo možné službu využívat jen ze Spojených států a Kanady.

Služba umožňuje zasílat peníze v kratším čase a levněji, než tradiční cestou (prostřednictvím společností jako Transferwise nebo Western Union) do 130 zemí včetně Indie, Pákistánu, Keňi a Číny. Xoom typicky umožňuje obdržet peníze zaslané na účet nebo k vyzvednutí ještě týž den (pokud jsou prostředky odeslány před 16:00 středoevropského času), případně do dvou pracovních dnů, ve srovnání třeba s Bitcoinem má tedy ještě co dohánět. Má také omezení dané mezinárodní finanční AML politikou, takže umožnuje poslat v jedné transakci maximálně 8800 britských liber (zhruba 250 000 Kč).

„Soukromé převody peněžních prostředků celosvětově představují trh s hodnotou odhadovanou na 689 miliard dolarů. Do České republiky byly ze zahraničí jenom v roce 2018 zaslány téměř 4 miliardy dolarů (tj. zhruba 90 miliard Kč), což odpovídá 1,6 % českého HDP. Jenom ve Velké Británii žije přes 9,3 milionu cizinců, včetně přibližně 45 000 Čechů, mnozí z nich na dálku podporují své rodiny – platí zdravotní pojištění, školné nebo účty za energie a pokrývají další finanční potřeby,“ uvádí ve své zprávě dále PayPal.