Pěchouček rozjíždí na ČVUT podporu vědců od soukromých dárců, zapojuje se i Pale Fire Capital

České vysoké učení technické v Praze na začátku června spouští program financovaný ze soukromých peněz, které mají směřovat na projekty stojící na spolupráci vědkyň a vědců z různých fakult a institutů. O program, který získal název ČVUT Interdisciplinary Near Future Challenge (ČVUT INFC), stál nový rektor Michal Pěchouček, pomáhá ho nastartovat mimo jiné Jan Barta z Pale Fire Capital.
Mezioborovost se rozhodli podpořit čtyři soukromí dárci. Patří mezi ně kromě Pale Fire Capital také Credo Foundation, Nadační fond Wood & Company a IOCB Tech Group. Dohromady se podařilo shromáždit 24 milionů Kč. „ČVUT INFC podpoří řešení klíčových interdisciplinárních výzev, s nimiž se budeme potýkat v nadcházejících letech a umožní aktivní spolupráci špičkových mladých výzkumnic a výzkumníků z různých oborů,“ říká Pěchouček. Věří, že spolupráce napříč obory pomůže odvážným a průlomovým projektům.
„Soukromé donorství má ve vědě největší smysl tam, kde doplňuje veřejné financování rychlostí, flexibilitou a ochotou podpořit nové směry dříve, než se plně prosadí v běžných grantových schématech. ČVUT INFC dává výzkumníkům prostor pustit se do projektů propojujících jednotlivé vědecké disciplíny dřív, než se z nich stane mainstream,“ komentuje Barta. Myslí si, že taková vrstva podpory může být rozhodující pro vznik nových týmů, oborů i vědecké excelence. „Díky mezioborové spolupráci jsme v kontaktu se zajímavými startupy, například těmi, které propojují vývoj léčiv s AI,” dodává ředitel IOCB Tech Milan Prášil.
ČVUT INFC má směřovat na vědce a vědkyně z různých fakult či ústavů univerzity, kteří by měli cílit na vysoce rizikové projekty překračující hranice zavedených oborů. Vybraných vědeckých týmů má být pro letošek maximálně deset a k čerpání mají až šest milionů Kč po dobu až dvou let.
ČVUT INFC doplňuje pilotní projekt ČVUT Starting Grant, který pražská technika financuje částkou 50 milionů Kč ročně. Jeho cílem je nalákat do ČVUT mladé talenty ze zahraničí.