Pecka.TV zařazuje stanice HBO, měsíční příplatek je 139 korun

Filip Rožánek
Dnes
Seriál Urgent (The Pitt) Autor: Warrick Page, HBO Max/Warner Bros. Discovery
Internetová televize Pecka.TV rozšířila nabídku o doplňkový balíček se stanicemi HBO, HBO 2 a HBO 3 za 139 korun měsíčně bez závazků. Současně do svých stávajících balíčků přidala dokumentární stanici JOJ Svět a menšinovou RomaTV.

Trojice stanic HBO nabízí především filmovou a seriálovou produkci. Diváci Pecka.TV si balíček mohou aktivovat v zákaznickém účtu a kdykoliv ho zase bez sankcí zrušit.

Kromě filmové nabídky Pecka.TV zařazuje i dva tematické kanály. JOJ Svět je slovenská dokumentární stanice s českým zněním, která se stala součástí balíčků Plná Palba, Pro čtyři a Pro šest. RomaTV, stanice zaměřená na romskou kulturu, hudbu a zpravodajství, je nově v balíčku Zlatá střední a ve všech vyšších tarifech.

Pecka.TV se na českém trhu profiluje jako cenově nejdostupnější internetová televizní služba. Podle vlastních údajů nabízí přes 170 kanálů, sedmidenní archiv a sledování na více zařízeních současně. Všechny nové kanály jsou dostupné v aplikacích pro chytré televizory, mobilní telefony i webové prohlížeče.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

