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PHP2Shell: kritické zranitelnosti v PHP dávají útočníkům možnost spustit kód na serverech

David Slížek
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Bezpečnost - zranitelnost - šifrování Autor: Depositphotos
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Bezpečnostní firma Wiz odhalila dvě kritické chyby v programovacím jazyce PHP. Mají potenciál ohrozit bezpečnost většiny webových serverů používajících PHP ve verzi 5.4 a výše, které nenasadí aktualizaci. Před rizikem varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

„Zranitelnosti mohou útočníkovi umožnit na dálku spustit vlastní kód na napadeném serveru bez předchozího přihlášení. Aktualizujte proto PHP co nejdříve na některou z opravených verzí,“ říká český úřad. 

Podle BBC úřady v některých zemích během dneška raději dočasně znepřístupnily své weby, aby neponechaly veřejně přístupné jejich neopravené verze. 

Problém dostal přezdívku PHP2Shell. Konkrétně se jedná o dvě zranitelnosti CVE-2026–109618 a CVE-2026–109619. Chyby jsou opraveny ve verzích PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 a 8.2.35. 

Do detailu se zranitelnostem věnuje náš sesterský web Root.cz.

Podle firmy Wiz zranitelnosti byly v kódu skryty déle než deset let a odhalila je analýza provedená prostřednictvím AI modelů. Firma používá vlastního AI agenta a využila také modely Gemini 4 Argon and GPT-5.6 Sol.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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