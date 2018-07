 »  Piráti chtějí po Babišovi, aby je přizval k digitalizaci státu a e-governmentu

Jan Sedlák

Piráti tento týden poslali otevřený dopis (PDF) premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby stranu pozval na pravidelná jednání Rady vlády pro informační společnost (RVIS), souvisejících pracovních skupin a poskytoval materiály pro jednání. Jinými slovy k podílu na zavádění e-governmentu a digitalizace.

Piráti mimo jiné podle svých slov reagují na Babišův příspěvek na Facebooku, kde uvedl, že Piráti byli osloveni, aby dodali svého odborníka, a údajně „nedodali nic“.

„Dle Babišových slov Piráti na nabídku nereagovali. Ti však žádnou oficiální žádost o spolupráci ze strany premiéra, hnutí ANO ani vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly neobdrželi, a naopak se setkávají spíše s ignorací připomínek na jednotlivých resortech,“ uvádí k tomu pirátská strana.

Zmiňuje se také, že i přes její iniciativu a snahu jí „de facto není umožněno se konstruktivně podílet na samotném vzniku koncepce a následné realizace digitalizace ČR“.

Piráti si myslí, že by do RVIS měli být přizvání z toho důvodu, že strana má „hluboký vhled“ do celé oblast ICT, problematiku řeší v orgánech Poslanecké sněmovny a podobně.

Babiš následně pro ČTK uvedl, že Piráty zval a že nyní si dělají PR. Následně vzkázal, že se mají ozvat Vladimírovi Dzurillovi, který je jako vládní zmocněnec pro informační technologie také předsedou RVIS, a že Piráti se součástí Rady stanou. Dzurilla vedle RVIS vede také dva státní IT podniky – NAKIT a Státní pokladnu Centrum sdílených služeb.

Samotná Babišova vláda označuje digitalizaci a e-government jako jednu z priorit, která se dostala do programového prohlášení.