 »  Piráti spouští web Otevřená sněmovna na sledování a připomínkování zákonů

Jan Sedlák

Piráti dnes spustili projekt Otevřená sněmovna, pomocí kterého je možné online sledovat a připomínkovat některé legislativy během jejich tvorby od začátku až do konce. Služba chce zprůhlednit legislativní proces a zapojit odborníky do paragrafové tvorby zákonů.

Lze například vidět, jaké odborné organizace či politice zákony připomínkují a také to, které úpravy se do zákonů dostanou a kdo je jejich autorem. Do připomínkového řízení se mohou zapojit zástupci odborné veřejnosti, akademického a komerčního sektoru, nevládní organizace i neparlamentní a opoziční strany.

Otevřená sněmovna startuje se čtyřmi připomínkovými řízení, za kterými stojí jako garanti Piráti. Konkrétně jde o novelu zákona o státním zastupitelství (Jakub Michálek), jmenné hlasování zastupitelů a radních v obcích, krajích a HLMP (Ivan Bartoš), novelu exekučního řádu (Lukáš Kolařík) a firmu za jeden den (Ondřej Profant).

„Meziresortní připomínkové řízení, tak jak dnes funguje, zahrnuje jen část organizací dotčených příslušnou legislativou. Desítky organizací, jejichž slovo se dnes při tvorbě zákonů nebere v potaz, budou nyní mít možnost se otevřeně vyjádřit k legislativě a tím se spolupodílet na její tvorbě. Pro občana bude zásadní, že ve finální zprávě najde veškeré návrhy a vyjádření relevantních organizací. Otevřená sněmovna je aplikace, která zásadně zprůhlední proces přijímání zákonů ještě před přijetím zákona o regulaci lobbingu,“ věří Piráti.