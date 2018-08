 »  Plzeň spouští interaktivní mapu dopravy. Nemá suplovat Waze, umí něco navíc

Jan Sedlák

Plzeň v rámci svých projektů Smart City Plzeň spustila mapu intenzity dopravy ve městě. Jde o volně dostupnou webovou aplikaci fungující jako nadstavba klasického dopravního modelu. Pomocí mapy je možné v hodinových intervalech sledovat zatížení jednotlivých komunikací, uzavírky nebo omezení.

„Služba podobná té plzeňské, tedy taková, která dopravní situaci modeluje do budoucna pomocí ověřené dopravně-inženýrské metodologie, počítá s dopravními uzavírkami na 1,5 roku dopředu a vizualizuje ji na internetu, v Česku není a nevíme, že by byla jinde v Evropě. To je také hlavní konkurenční výhoda oproti navigačním službám typu Google, Waze nebo TomTom. Ty sice znají aktuální dopravní situaci pomocí sběru dat od uživatelů, ale už nedokáží předpovědět, co se stane s dopravou v celém městě poté, co dojde k uzavírce nebo dopravní nehodě například na klíčové dopravní tepně,“ vysvětlují autoři aplikace.

Projekt se připravoval tři měsíce. Na starost ho dostala asociace Plan4All, ve které působí Správa informačních technologií města Plzně, Západočeská univerzita v Plzni a společnosti IS-practice, EDIP a HSRS.