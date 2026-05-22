Pokles ceny za volání v ČR se zastavil. Optických přípojek k internetu je více než DSL a dohání Wi-Fi

Český telekomunikační úřad vydal výroční zprávu za rok 2025. Tuzemský nejenom telco regulátor hospodařil s příjmy více než 1,6 miliardy korun, přičemž většina z toho (přes 1,2 miliardy) pocházela z poplatků za kmitočty a čísla. Součástí zprávy jsou i další zajímavá čísla.
Největším mobilním operátorem je z pohledu počtu aktivních SIM karet na maloobchodním trhu T-Mobile, patří mu 38,43 procenta trhu. Následují O2 (33,18 procenta) a Vodafone (25,15 procenta). Něco málo přes procento připadá na virtuální operátory spojené s těmi tradičními a přes dvě procenta na nezávislé virtuály.
Celkový počet aktivních SIM karet je 16 milionů. Roste počet SIM karet používaných pro M2M, tedy připojení senzorů, strojů a tak dále. Celkově jich je přes dva miliony. SIM karet přistupujících k internetu bylo 11,9 milionu.
ČTÚ konstatoval, že se zastavil pokles průměrné ceny za skutečně provolanou minutu, činí 0,7 koruny. Klesající cena SMS se zastavila už v roce 2019 a od té doby roste. Příčinou je klesající využívání a růst datových komunikátorů.
Roste využívání dat: “S dlouhodobým trendem navyšování datových limitů v nabídkách mobilních operátorů, který se rovněž promítá do rostoucí datové spotřeby uživatelů, dochází v čase k poklesu průměrné jednotkové ceny za 1 MB skutečně spotřebovaných dat. K poklesu průměrné jednotkové ceny pak dochází i vlivem rostoucího využití existujících (nezměněných) datových limitů v tarifech ze strany zákazníků. Jednotková cena klesá i v situaci, kdy na trhu nedošlo k žádným poklesům nominálních cen tarifů či zvýšení datových limitů. Tento trend dosvědčuje následující graf. Za období od roku 2015 do poloviny roku 2025 klesla průměrná jednotková cena za MB dat (bez zahrnutí fixního LTE/5G) přibližně o 0,16 koruny, to je zhruba o 92 %, přičemž za období od roku 2020 do (poloviny) 2025 klesla přibližně o 0,032 Kč, to je o necelých 71 %, na 0,0135 koruny za MB.”
V Česku také podle ČTÚ klesá využívání sítě xDSL, nyní jde o 957 tisíc přípojek. Naopak roste připojení přes optiku s tím, jak větší i menší provideři investují. Pomáhají i dotace.
“Přístupy prostřednictvím FTTH/B sítí dle odhadu Úřadu zaznamenaly v roce 2025 výrazný meziroční růst, a to na hodnotu téměř 1,073 milionu přístupů oproti 957 tisícům v roce předchozím, což představuje nárůst přesahující 12 %. Počet FTTH/B přístupů tak již překonal úroveň xDSL přístupů a postupně se přibližuje i k počtu WiFi přístupů,” uvedl regulátor. Další čísla jsou uvedena zde.