 »  Policie zveřejnila video z posledních vteřin před nehodou autonomního auta Uberu

David Slížek

Policie z arizonského města Tempe zveřejnila videozáznam posledních vteřin před smrtelnou nehodou autonomního vozidla Uberu s chodkyní. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Na videu je vidět, jak se 49letá žena vedoucí bicykl vynoří ze tmy před autem. Těsně před srážkou zveřejněný záznam končí. K dispozici je také záběr interiéru auta, na kterém je vidět, že řidička, která v autě jela, těsně před srážkou nesledovala silnici, ale dívala se na něco pod záběrem kamery.

Policie zatím neuvedla žádné podrobnosti z vyšetřování nehody. „Další informace uvolníme, až je budeme mít k dispozici,“ uvádí na Twitteru.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ