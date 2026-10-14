Poslanci volili členy Rady Českého rozhlasu. Ondřej Matouš může pokračovat

Poslanecká sněmovna ve večerním tajném hlasování rozhodovala o obsazení dvou volných míst v Radě Českého rozhlasu. Mandát na dalších šest let získal dosavadní předseda rady a ředitel výstaviště v Lysé nad Labem Ondřej Matouš, jehož podpořilo 137 poslanců.
Žádný jiný uchazeč nepřekonal kvorum. O druhém volném místě se tedy rozhodne ve druhém kole hlasování, jehož termín zatím není jasný. Nejblíže zvolení byl influencer Jakub Jíra, kamarád předsedy sněmovny Tomia Okamury. Od poslanců dostal 78 hlasů. Druhým uchazečem bude bývalý ředitel stanice Dvojka Miroslav Dittrich, kterého podpořilo 59 zákonodárců. V hlasování zcela propadli publicista Tomáš Kňourek (2 hlasy) a filozof Pavel Baran (1 hlas).
Kandidáty do rozhlasové rady jsme představili v srpnovém článku. Rozhlasoví radní budou mimo jiné na konci příštího roku volit generálního ředitele Českého rozhlasu. Funkční období současného šéfa rozhlasu vyprší na konci ledna 2028.